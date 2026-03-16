Policías y guardias civiles saldrán a la calle el próximo 18 de abril contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no regular la jubilación anticipada de los policías nacionales, pese a estar obligado a hacerlo a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2025. La movilización ha sido convocada por Jupol, Jucil y Jusapol, para el sábado 18A, al mediodía, frente al Congreso de los Diputados.

Será secundada por agentes de toda España y llaman también a la ciudadanía a apoyarla.

Como recientemente ha informado OKDIARIO, el Alto Tribunal dictó el pasado 25 de febrero un auto de ejecución forzosa de dicha resolución que obliga al Gobierno de Pedro Sánchez a regular este derecho para los policías nacionales encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, al constatar que ya ha transcurrido casi un año de la misma y sigue sin cumplirla.

El sindicato Jupol –el mayoritario de la Policía Nacional–, la asociación de guardias civiles Jucil, y la asociación Jusapol, de la que nacieron ambas organizaciones, han denunciado este lunes que «el Ejecutivo sigue retrasando la regulación de un derecho reconocido judicialmente», por lo que han decidido dar este paso para exigir la aprobación inmediata del Real Decreto que regule la jubilación anticipada de los policías nacionales mediante la aplicación de coeficientes reductores.

La sentencia del Supremo estableció la obligación del Gobierno de iniciar el procedimiento normativo y elaborar una disposición reglamentaria que permita aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación a los agentes, en igualdad de condiciones con otros cuerpos policiales, como Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra y Policías Locales.

«Los policías nacionales ya hemos ganado en los tribunales, pero seguimos esperando a que el Gobierno cumpla con su obligación legal. No estamos ante una reivindicación nueva, sino ante un derecho que la Justicia ya ha reconocido y que debe materializarse sin más retrasos», subrayan las organizaciones policiales convocantes de la movilización.

Además, insisten en que la jubilación anticipada no es un privilegio, sino «una medida de protección laboral necesaria para una profesión marcada por la peligrosidad, la penosidad y el desgaste físico y psicológico que implica el servicio policial».

«Cada día que pasa sin aprobar este Real Decreto es un día más de discriminación para miles de policías nacionales. Mientras otros cuerpos policiales pueden acceder a una jubilación anticipada acorde a la realidad de su trabajo, nuestros compañeros siguen viendo cómo se retrasa injustificadamente el reconocimiento de un derecho básico», critican.

Exigen la equiparación y la profesión de riesgo

Además, desde Jusapol, Jupol y Jucil señalan que la concentración del 18 de abril será también un nuevo llamamiento al Gobierno para que deje de ignorar las reivindicaciones históricas de los policías nacionales y avance de forma decidida en tres ejes fundamentales: la equiparación salarial real, la jubilación digna y el reconocimiento de la profesión policial como profesión de riesgo.

«El mensaje es claro: no vamos a permitir que los policías nacionales sigan siendo tratados como profesionales de segunda dentro del sistema policial español», advierten.

Además, policías y guardias civiles recuerdan recuerdan que la propia sentencia del Tribunal Supremo reconoció que la ausencia de regulación de la jubilación anticipada supone una vulneración del principio de igualdad, al situar a los policías nacionales en peor situación respecto a otros cuerpos policiales del Estado que sí cuentan con este derecho reconocido.

Desde Jusapol, Jupol y Jucil advierten de que la concentración del 18 de abril será solo un paso más dentro de la estrategia sindical y social para lograr la aprobación definitiva del Real Decreto.

«El Gobierno ya no tiene excusas. La Justicia ha hablado y ahora toca cumplir. Los policías nacionales hemos demostrado paciencia durante demasiado tiempo, pero esa paciencia tiene un límite. Vamos a seguir movilizándonos y utilizando todas las vías legales necesarias hasta que la jubilación anticipada sea una realidad publicada en el BOE», concluyen.

Jupol advierte que impulsará todas las acciones necesarias para garantizar una jubilación digna, en igualdad con el resto de policías de España, para quienes dedican su vida a proteger la seguridad de todos los ciudadanos.