Inauguración del Mundial 2026: cuándo es, qué países juegan y quién actúa

Este jueves 11 de junio tendrá lugar la inauguración del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El Estadio Azteca acoge el primer partido de los 104 encuentros que se disputarán en la copa del mundo más novedosa de la historia. México y Sudáfrica serán las dos selecciones que abran juego en el torneo en el que participarán 48 equipos y se disputará por primera vez en tres países. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la inauguración del Mundial 2026 de la FIFA.

Este jueves 11 de junio a las 21:00 horas arranca el Mundial 2026 con el partido inaugural que disputarán México y Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca. Este será el escenario en el que arrancará un campeonato del mundo que disputarán por primera vez en la historia un total de 48 selecciones que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros y los ocho mejores terceros se clasificarán para la nueva eliminatoria de dieciseisavos de final del torneo.

Este Mundial 2026 se celebrará por primera vez en la historia en tres países diferentes, ya que Estados Unidos, México y Canadá serán los escenarios en los que se disputen un total de 104 partidos entre este 11 de junio y el próximo 19 de julio. También será la primera vez que un país, en este caso México, sea sede de la inauguración de tres mundiales (1970, 1986 y 2026). Por ello, la inauguración del Mundial 2026 será uno de los mayores espectáculos vistos nunca en la historia de los mundiales.

Cuándo es la inauguración del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026 se celebrará este jueves 11 de junio y la FIFA ha confirmado que tendrá lugar 90 minutos antes de que México y Sudáfrica disputen el primer partido del campeonato del mundo programado para las 21:00 horas.

Qué selecciones juegan en el partido inaugural del Mundial

México y Sudáfrica serán las selecciones que disputen el partido inaugural del Mundial 2026. Ambos equipos disputarán el primer partido del grupo A, en el que también están Corea del Sur y la República Checa.

Las actuaciones de la inauguración del Mundial 2026

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 tendrá lugar 90 minutos antes de que eche a rodar el balón en el México-Sudáfrica previsto para las 21:00 horas de este jueves 11 de junio. La FIFA ha confirmado que los artistas que estarán presentes en el Estadio Azteca son los siguientes: Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

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«Producidas en colaboración con Balich Wonder Studio, cada ceremonia está conectada por un hilo creativo común que reimagina el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA a través del prisma de la cultura de cada país sede. En México, este concepto cobra vida a través del intrincado y festivo arte del papel picado, un poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría», informó la FIFA en un comunicado.

Para crear este espectáculo, la organización ha avisado a los aficionados que tendrán un papel esencial en el espectáculo y por ello se les ha avisado que tendrán que llegar con muchos minutos de antelación. «Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleja tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global», dijo en su día Gianni Infantino sobre la inauguración del Mundial.