Al menos 9 heridos en un tiroteo en Kansas City cerca de la base de la selección inglesa para el Mundial

Nueve personas han resultado heridas en un tiroteo entre una multitud. El tiroteo ha ocurrido en la avenida Troost, según ha informado la policía de Kansas City, en Estados Unidos. El incidente ocurre cerca del cuartel general de la selección inglesa durante el Mundial 2026.

La Policía recibió una llamada sobre disparos en la cuadra 7900 de la calle Troost sobre las 4:00 horas. Al llegar, encontraron a una gran multitud que abandonaba el lugar y a tres mujeres heridas de bala.

Los servicios de emergencia atendieron a varias personas en el lugar de los hechos y después confirmaron que las nueve personas sufrieron lesiones que no ponen en riesgo su vida, según The Athletic. La investigación continúa abierta y no se han realizado detenciones.

Cerca de la base de la selección inglesa

Los hechos ocurrieron cerca de las instalaciones que utilizará la selección inglesa para el Mundial.

Los jugadores y el cuerpo técnico de Inglaterra se encuentran actualmente en Palm Beach, Florida, donde ultiman los preparativos para la Copa del Mundo. Este miércoles se enfrentarán a Costa Rica en el Estadio Inter&Co de Orlando y el sábado volarán a Kansas City, donde permanecerán durante el resto del torneo. Kansas City se ha convertido en uno de los principales centros logísticos del Mundial.