Condenado a muerte el dictador sirio Bashar al Assad por crímenes de guerra y lesa humanidad

Un tribunal sirio ha condenado este martes a muerte, en ausencia, al dictador Bashar al Assad por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La misma pena ha sido impuesta a otras ocho personas, entre ellas Atef Nayib, antiguo jefe de seguridad de la provincia de Derá y el único de los condenados que permanece bajo custodia.

Al Assad, que huyó a Moscú junto a su familia en diciembre de 2024, cuando las fuerzas rebeldes e islamistas avanzaban hacia Damasco, ha sido declarado culpable de asesinato premeditado, torturas, detenciones arbitrarias y otros crímenes de lesa humanidad.

El tribunal también ha considerado probado que Nayib, primo del dictador, supervisó las torturas y otros abusos cometidos durante las protestas de 2011 en Derá, en el sur del país, en el contexto de las revueltas de la Primavera Árabe.

El Ejército sirio sofocó entonces el levantamiento tras 10 días de asedio a la ciudad. Algunas organizaciones no gubernamentales sitúan en 224 el número de civiles muertos, entre ellos numerosos menores, mientras que otros 81 militares fallecieron por disparos en la espalda, posiblemente después de negarse a participar en la represión de las protestas.

La violenta respuesta del régimen en Derá se convirtió en uno de los detonantes de la guerra civil siria, un conflicto que terminó en diciembre de 2024 tras una ofensiva de distintos grupos armados encabezada por Hayat Tahrir al Sham (HTS). La operación, liderada por el actual presidente sirio, Ahmed al Shara, provocó la caída del régimen de Al Assad.

Junto al tirano y Nayib, el tribunal también ha condenado a muerte a Maher Hafez al Assad, hermano menor de Bashar al Assad y antiguo general del Ejército, considerado una de las figuras más poderosas y temidas del régimen, así como a Fahd Jassim al Freij, ex ministro de Defensa y antiguo vicecomandante de las Fuerzas Armadas.

La misma condena ha sido dictada contra los antiguos altos mandos militares Ayman Ayoush, Louay al Ali, Qusay Ibrahim Mahyoub, Wafiq Nasser y Talal Fares al Aisami, todos ellos huidos del país tras la caída del régimen de Bashar al Assad.