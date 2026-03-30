Alemania acuerda con Siria devolver el 80% de los inmigrantes que llegaron como refugiados

Friedrich Merz, canciller de Alemania, ha dicho este lunes que espera que el 80% de los más de 900.000 ciudadanos sirios que residen en Alemania regresen a Siria en los próximos tres años. «A largo plazo, en los próximos tres años, alrededor del 80% de los sirios que residen actualmente en Alemania deberían regresar a su país de origen», ha dicho el líder alemán durante un encuentro con Ahmed al Shara, el presidente de transición de Siria.

Merz busca establecer un mecanismo que permita el retorno «fiable» de los refugiados sirios que llegaron a Alemania huyendo del conflicto y que hayan cometido delitos y no cuenten con permisos de residencia válidos. El canciller alemán ha insistido en que los repatriados «desempeñarán un papel importante en Siria tras años de destrucción de empresas, escuelas, jardines de infancia y hospitales».

El líder alemán ha señalado que la situación de Siria ha mejorado desde que el dictador Bashar al Assad fue derrocado hace poco más de un año. Merz ha considerado que este es el momento oportuno para crear un grupo de trabajo conjunto en el que participarán las carteras de Interior y de Desarrollo Económico para lograr repatriar a los refugiados sirios que residen en Alemania.

«La estabilidad política y el crecimiento económico de Siria serán decisivos para que la reconstrucción tenga éxito», ha asegurado Merz. Para el líder alemán, lo más importante es promover el «clima favorable a la inversión» en Siria, «mediante reformas adecuadas con seguridad jurídica».

Merz también ha asegurado que apoyará al Gobierno de Siria para reconstruir la infraestructura civil del país. Alemania destinará este año más de 200 millones de euros para estabilizar el país, especialmente para la reconstrucción de hospitales y escuelas.

El nuevo presidente sirio ha acudido antes de su encuentro con Merz a una reunión con representantes de diferentes empresas alemanas. Al Shara ha indicado que hay 1,3 millones de ciudadanos sirios en Alemania, entre ellos alrededor de 6.000 médicos que trabajan en hospitales del país.

«Estamos colaborando con nuestros socios en el Gobierno alemán para establecer un programa migratorio que permita a los profesionales sirios contribuir a la reconstrucción de su patria sin renunciar a la vida que han construido en Alemania en beneficio de quienes deseen quedarse», ha indicado el presidente de transición de Siria.

A primera hora del día el dirigente sirio se ha reunido con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, marcando así el inicio del viaje y el primer encuentro bilateral entre los dos países en décadas en una visita que ha suscitado fuertes protestas en la capital.

En el contexto del viaje oficial, el ministro de Exteriores sirio, Asad al Shaibani, se ha reunido con su homólogo germano, Johann Wadephul, en Berlín, con el que ha discutido cuestiones regionales y formas de potenciar las relaciones bilaterales, toda vez que Berlín está interesado en aumentar la asistencia internacional a Siria para la reconstrucción y el desarrollo interno del país.