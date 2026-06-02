El presidente de Estados Unidos Donald Trump busca un acuerdo con la dictadura de los ayatolás de Irán para estabilizar la región y reabrir el estrecho de Ormuz. Mientras, el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu apuesta por mantener la presión militar sobre los terroristas de Líbano de Hezbolá, lo que ha provocado tensas conversaciones entre ambos líderes. ¿Por qué se han peleado Trump y Netanyahu? A continuación, se desglosan los motivos y cómo puede afectar al fin de la guerra de la dictadura de los ayatolás de Irán.

Las discrepancias entre ambos líderes sobre los terroristas de Hezbolá, Líbano y las negociaciones con Teherán han tensado una alianza clave para Oriente Próximo y amenazan con complicar el cierre del conflicto tras meses de coordinación militar contra la dictadura de los ayatolás de Irán.

El estrecho alineamiento que durante meses mostraron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la guerra contra la dictadura de los ayatolás de Irán comienza a mostrar grietas. Tres meses después del inicio del conflicto, ambos dirigentes mantienen importantes discrepancias sobre cómo poner fin a la crisis, especialmente en lo relativo a la dictadura de los ayatolás de Irán, Líbano y el papel de los terroristas de Hezbolá.

Mientras Trump intenta alcanzar una salida diplomática que permita reabrir el estrecho de Ormuz, reducir la tensión internacional y frenar el impacto económico del conflicto, Netanyahu afronta una fuerte presión interna para intensificar las operaciones militares contra Hezbolá, el principal aliado regional de Teherán.

El desacuerdo se ha agrandado por Líbano

Las diferencias entre Washington y Jerusalén han aflorado especialmente en torno a la situación en Líbano, donde se asientan los terroristas de Hezbolá, el grupo terrorista más letal del mundo, financiado por la dictadura de los ayatolás de Irán para atacar Israel.

La dictadura de los ayatolás de Irán ha condicionado cualquier avance en las conversaciones con Estados Unidos a una reducción de las hostilidades entre Israel y Hezbolá.

Durante los últimos días se produjeron intensas negociaciones para evitar una escalada mayor. Como resultado, ambas partes alcanzaron un frágil entendimiento según el cual Hezbolá reduciría sus ataques contra territorio israelí mientras Israel evitaría operaciones militares contra Beirut, aunque los enfrentamientos continuaron en otras zonas del sur libanés.

Según diversas informaciones procedentes de Washington, Trump mantuvo varias conversaciones telefónicas tensas con Netanyahu para tratar de evitar una ampliación de la ofensiva israelí.

Trump exige frenar los ataques

El presidente de EEUU Donald Trump trasladó personalmente a Netanyahu su rechazo a una gran operación militar sobre Beirut por considerar que podría hacer descarrilar las negociaciones con Irán.

Las conversaciones entre ambos líderes habrían sido especialmente duras. Trump considera prioritario lograr un acuerdo con Teherán que garantice que Irán no desarrollará armas nucleares y que permita controlar o eliminar sus reservas de uranio enriquecido.

La Casa Blanca teme que una escalada en Líbano complique aún más unas negociaciones que considera fundamentales para estabilizar Oriente Próximo y contener el aumento de los precios energéticos.

Dos estrategias diferentes

Las diferencias reflejan visiones distintas sobre el desenlace del conflicto:

Por un lado, Trump intenta encontrar una salida diplomática que reduzca las tensiones y evite una prolongación de la guerra. Además, el presidente estadounidense afronta presiones dentro de su propia base política, donde algunas figuras conservadoras han cuestionado el coste y la conveniencia del respaldo de Washington a Israel.

encontrar una que reduzca las tensiones y evite una prolongación de la guerra. Además, el presidente estadounidense afronta presiones dentro de su propia base política, donde algunas figuras conservadoras han cuestionado el coste y la conveniencia del respaldo de Washington a Israel. Por otro, Netanyahu se enfrenta a un electorado que exige respuestas más contundentes frente a Hezbolá tras los ataques con drones y misiles que han afectado al norte de Israel en los últimos meses.

Dentro del aparato de seguridad israelí existe además preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos alivie la presión sobre Irán sin obtener concesiones suficientes sobre su programa nuclear.

Irán intenta aprovechar la división

Teherán ha tratado de sacar partido a las diferencias entre ambos aliados. Las autoridades iraníes han advertido de que podrían abandonar las conversaciones con Washington si Israel amplía sus operaciones militares contra posiciones de Hezbolá en Líbano.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha insistido en que Washington intenta mantener separadas las negociaciones con Irán y la situación en Líbano.

Según Rubio, el régimen iraní busca vincular ambos conflictos para aumentar su capacidad de presión y dificultar cualquier acuerdo entre Israel, Líbano y Estados Unidos.

Una alianza bajo presión

La tensión resulta especialmente llamativa porque Trump y Netanyahu iniciaron la guerra con Irán mostrando una coordinación sin precedentes. Estados Unidos apoyó las operaciones israelíes mediante asistencia logística y cooperación estratégica, compartiendo el objetivo de debilitar las capacidades nucleares iraníes y reducir la influencia regional de Teherán.

Sin embargo, el impacto económico de la guerra, las alteraciones en el tráfico marítimo del golfo Pérsico y el aumento de los precios de la energía han modificado las prioridades de Washington.

La situación también ha generado críticas dentro de Israel. El líder de la oposición, Yair Lapid, acusó al Gobierno de permitir que Estados Unidos condicione las decisiones militares israelíes y afirmó que el país corre el riesgo de parecer «un Estado completamente tutelado».

El reto de cerrar la guerra

La relación entre Trump y Netanyahu atraviesa así uno de sus momentos más delicados desde el inicio del conflicto. Aunque ambos mantienen el objetivo común de contener a Irán, las diferencias sobre los medios para lograrlo son cada vez más evidentes.

Con elecciones a la vista tanto en Estados Unidos como en Israel y con la presión internacional aumentando, el desenlace de la guerra dependerá en buena medida de la capacidad de ambos líderes para reconciliar sus prioridades estratégicas y evitar que las discrepancias se transformen en una crisis abierta entre dos aliados históricos.