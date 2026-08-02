Así se esconden los inmigrantes entre las rocas de Ceuta para evitar que les expulsen a Marruecos

Algunos inmigrantes que alcanzan la costa de Ceuta a nado buscan refugio entre las rocas y acantilados para evitar ser localizados de inmediato por las autoridades. Su objetivo es permanecer en territorio español y evitar un posible retorno a Marruecos.

OKDIARIO ha recorrido el barrio de El Sarchal, una de las barriadas que más sufre este fenómeno migratorio debido a su ubicación. La zona cuenta con una única carretera de acceso que conduce a varias playas y calas de difícil acceso para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Durante el recorrido, este medio ha podido comprobar cómo algunos inmigrantes permanecen ocultos entre las rocas, los montes y las playas de la zona, aprovechando la compleja orografía del terreno para pasar desapercibidos. Según se observa sobre el terreno, algunos también transitan por la única vía de acceso al barrio mientras esperan el momento oportuno para abandonar la zona.

¿Más retornos que llegadas?

Las cifras de la crisis migratoria en Ceuta siguen generando dudas. Aunque las estimaciones sitúan la entrada masiva del pasado jueves en torno a 50.000 o 60.000 personas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 73.500 migrantes han salido de Ceuta hacia Marruecos, un balance que supera el número de entradas estimadas.

Fuentes policiales explican que ese dato incluye no solo a quienes accedieron durante la entrada masiva, sino también a migrantes que habían llegado en jornadas anteriores e incluso a personas que podrían haber cruzado la frontera y regresado en más de una ocasión.

Pese a ello, la presencia de inmigrantes continúa siendo visible en distintos puntos de la ciudad. Especialmente en zonas de monte, playas y barriadas como El Sarchal, donde pequeños grupos de entre tres y cinco personas permanecen ocultos y rechazan regresar voluntariamente a Marruecos, según fuentes policiales.

Ascienden a 72 los migrantes fallecidos en Ceuta

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha elevado a 72 el número de migrantes fallecidos tras intentar acceder a la ciudad durante la entrada masiva registrada el pasado jueves. Mientras continúa la búsqueda de posibles víctimas, el Ejecutivo ha anunciado que acelerará los expedientes para ejecutar «lo antes posible» el retorno de los inmigrantes que llegaron de forma irregular en los últimos días.

El Gobierno ha reforzado el dispositivo de seguridad con cerca de 3.000 agentes y militares. Según el delegado, aunque «queda mucha menos gente de la que entró» y se han producido «muchísimas salidas», sigue siendo difícil ofrecer un balance definitivo de las personas que permanecen en Ceuta.