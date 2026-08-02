Abascal desde Ceuta: «Sánchez está sometido a Marruecos porque tendrán pruebas de corrupciones que aún desconocemos»
El líder de Vox pide la "militarización permanente" de la frontera y denuncia "un acto de guerra" de Marruecos
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado este domingo la invasión de inmigrantes irregulares en Ceuta, registrada el pasado jueves, como «un acto de guerra promovido por Marruecos y tolerado y permitido por Pedro Sánchez». Abascal ha visitado la ciudad autónoma para conocer de primera mano la situación tras la entrada masiva de ilegales.
«¿Por qué Marruecos se ha atrevido a hacer esto? Pues yo creo que es muy claro, porque sabía que no iba a haber ningún tipo de respuesta, ninguna represalia. Porque Sánchez está sometido a Marruecos, y porque, probablemente, Marruecos tiene informaciones y pruebas de corrupciones y mafias que los españoles todavía desconocemos», ha aseverado el dirigente nacional de Vox.
Abascal ha denunciado «un ataque brutal a nuestra soberanía y a la seguridad de los españoles», destacando que ese «ataque se ha saldado con casi un centenar de personas muertas y con miles de españoles atemorizados». Igualmente, ha atribuido la avalancha a la regularización masiva impuesta por el Gobierno de Sánchez que, ha opinado, «debilita nuestras fronteras».
«Unos muertos y un sufrimiento de miles de personas que tienen culpables y la culpabilización es compartida: el responsable es Pedro Sánchez pero comparte responsabilidad con Marruecos», ha insistido.
En este marco, ha exigido a Marruecos «que acepte la devolución de todos sus nacionales que están ilegalmente en nuestro suelo», tanto en Ceuta «como en Melilla, en Canarias y en el resto de España».
Asimismo, ha reclamado la militarización «permanente» de la frontera durante «el tiempo que sea necesario». Según Abascal, es urgente proporcionar «los medios jurídicos, materiales y los cambios legislativos necesarios para que las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Civil puedan defender la frontera» porque «España tiene que mandar el mensaje al mundo y especialmente a Marruecos de que va a defenderla».
Además, ha reclamado «el cierre permanente del paso fronterizo hasta que Marruecos nos dé garantías de que esto no va a volver a ocurrir», añadiendo que «sólo trae muerte, sufrimiento y ruina». «Esto es de sentido común, no es una cuestión ideológica», ha enfatizado.
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