Antoni Costa: «Prohens dejará una situación económica mejor que la que nos encontramos de Armengol»

Además de vicepresidente primero y portavoz del Govern de Marga Prohens, Antoni Costa es el consejero de Economía y Hacienda. Todos los números pasan por su departamento. En este bloque de la entrevista concedida a OKBALEARES, Costa desarrolla el mayor logro de la legislatura y la gran asignatura pendiente: impuesto y vivienda, respectivamente.

PREGUNTA.- ¿Este Govern dejará las cuentas mejor de como se las encontró?

RESPUESTA.- Este Govern va a dejar unas cuentas más fuertes; los servicios públicos de esta comunidad autónoma tendrán 1.500 millones de euros más a disposición de más presupuesto. Va a dejar unas rebajas de impuestos que han devuelto en 3 años 1.400 millones de euros a los bolsillos o se han quedado en los bolsillos y el bienestar de los ciudadanos de Baleares. Y va a dejar, según las previsiones de la AIReF, no de este Govern, de la AIReF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, una cifra de deuda sobre PIB del 15% y, por tanto, por debajo de la media del conjunto de España. Conviene recordar que en 2020 esta administración tenía una deuda del 34% del PIB y, reitero, la vamos a dejar alrededor del 15% al final de la legislatura. Por lo tanto, creo que los datos avalan la gestión económica de este Govern de Marga Prohens, sin perjuicio de que, por supuesto, todo es mejorable, pero creo que desde luego no vamos a dejar una situación peor desde el punto de vista económico, todo lo contrario. Creo que la situación es bastante mejor.

P.- ¿La rebaja de impuestos ha sido el gran logro de este Govern?

R.- Es motivo de orgullo, sin duda. Este Govern ha emprendido muchísimas medidas en todas las consellerías, en todos los ámbitos de la Administración. Yo creo que podemos decir que la reforma fiscal fue la primera medida que emprendimos, justo 10 días después de entrar en el Gobierno. La presidenta nombró su equipo y en 10 días teníamos un decreto ley encima de la mesa aprobado con la eliminación del Impuesto sobre Sucesiones. Yo personalmente, y creo que también la presidenta, lo ha expresado muchas veces, estamos profundamente orgullosos de la reforma fiscal, sin perjuicio de que hay muchas medidas de las cuales también estamos profundamente orgullosos. Pero esta especialmente, como consecuencia del cambio. El cambio de una tendencia de muchos años de la Administración y los gobiernos parecía, incluso yo creo que muchos ciudadanos podían creer que no lo haríamos. Muchos ciudadanos creo que antes de las elecciones podían pensar: «Bueno, estos dicen que van a eliminar Sucesiones, el impuesto sobre las herencias, pero realmente no lo harán».

Y tardamos 10 días en hacerlo. Y no solo no se ha derrumbado la Administración, sino que la realidad es que hemos bajado los impuestos, y yo creo que se ha notado. Hay miles, decenas de miles de familias que han notado esa bajada de impuestos y, sin embargo, hemos gastado 1.500 millones de euros más en servicios públicos fundamentales. Y muy importante también, hemos saneado las cuentas públicas, hemos bajado más de 500 millones de euros la deuda, en fin, y hemos hecho una administración más robusta, más sostenible en el largo plazo. Por lo tanto, sí, estamos muy orgullosos, sin perjuicio de que evidentemente hay otras medidas de las cuales también estamos.

P.- ¿Hay más margen para seguir por ahí?

R.- Pues es evidente que hay que ser prudente. En las reformas fiscales hay que ser prudente y hay que ser creíble, y no hay que poner en riesgo los servicios públicos. Voy a poner un ejemplo. Una primera ministra británica, del Partido Conservador, pocos días después de entrar en el Gobierno británico, decidió anunciar una gran reforma fiscal a la baja. La consecuencia fue que duró nada.

P.- Liz Truss. 45 días en el cargo.

R.- Sí, efectivamente. Entonces, las reformas fiscales se tienen que hacer; está en el ADN del Partido Popular y del Govern de Marga Prohens. Nosotros hemos hecho intensas reformas fiscales y es verdad que creo que hemos sido prudentes y lo vamos a seguir siendo. Pero está en nuestro ADN. Entonces, en el futuro, en la próxima legislatura, si tenemos la confianza de los ciudadanos de Baleares, va a seguir sucediendo. Y lo que puedo garantizar es una cosa: lo que no sucederá es que aparezca nuevamente el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en estas islas mientras Marga Prohens sea presidenta. Esto sí que lo podemos dar por seguro.

P.- En el otro lado de la balanza está la vivienda. ¿El ciudadano de Baleares tiene que tener la sensación de que se ha arrancado algo de cara a la solución del problema de la vivienda en Baleares?

R.- Yo quiero ser realista y quiero decir toda la verdad. Las medidas de reforma fiscal se toman aprobando un decreto ley o aprobando una norma con rango de ley en el Parlament. Y se toma la decisión hoy y puede que mañana ya sea una decisión efectiva. Esto en materia tributaria es así, pero no es así en materia de vivienda. En materia de vivienda, quien diga que es capaz de tomar medidas en materia de vivienda que tengan resultados mañana o en el corto plazo está sencillamente mintiendo, hace populismo del barato. O sea, ¿alguien se puede creer que regulando los precios de la vivienda de alquiler o de compra se resuelve algo? La respuesta es no. Son medidas populistas que sabemos que no funcionan. Dicho de otro modo, las medidas en materia de vivienda tienen resultados siempre; las eficaces, las de verdad, tienen resultados siempre en el medio y largo plazo. Aunque se hubiesen podido adoptar en 10 días, como hicimos con las medidas fiscales, toda la reforma en materia de vivienda que ha hecho el Govern de Marga Prohens a día de hoy todavía no tendría resultados.

Lo que sí que hay que hacer, en mi opinión, es una buena labor de diagnóstico y aplicar las medidas que sí van a dar resultados en el medio y largo plazo. Esa labor de diagnóstico conlleva necesariamente identificar que tenemos un problema de oferta. No hay vivienda suficiente, sobre todo no hay viviendas plurifamiliares suficientes, no hay pisos para la gente. En consecuencia, lo que necesitamos es que haya pisos para la gente. Es necesario cuadrar la oferta que hay de vivienda, pisos, con la demanda que hay. Hemos dicho antes que ha habido un crecimiento muy grande en Baleares, de más de casi el 50% en los últimos 25 años. Y la realidad es que hay un desacople entre los que necesitan vivienda y la oferta de vivienda que hay. Entonces la solución pasa inexorablemente por que crezca la oferta de vivienda, y la apuesta del Govern de Marga Prohens es que crezca la oferta de vivienda con algún tipo de protección. Nuestro, diríamos, si me lo permite decir así, producto estrella es la vivienda a precio tasado o la vivienda a precio regulado, vivienda privada, sí, pero a precio tasado. Esta vivienda a precio limitado…

P.- Es una condición para que la puedan construir.

R.- Efectivamente, es imprescindible confiar en la iniciativa privada, en la colaboración público-privada. Pero claro, una vivienda se tarda años en construir, no se construye al día siguiente. Y en todo caso, sí que es verdad que hemos adoptado medidas en vivienda que creo que han tenido muy buen resultado en el corto plazo, entre ellas medidas fiscales. Voy a poner algunos ejemplos: a día de hoy, un joven que se compra su primera vivienda habitual y tiene menos de 30 años paga 0 € o puede pagar 0 € si se compra su primera vivienda habitual en una serie de condiciones. Hay miles de jóvenes de Baleares que han pagado 0 €. Una familia numerosa, una familia monoparental, una familia que tenga personas con discapacidad a cargo, va a pagar la mitad en su compra de su primera vivienda. Hemos aumentado muchísimo el apoyo en la deducción por arrendamiento de vivienda, hemos hecho política de vivienda para arrendadores para intentar que pongan vivienda en el mercado, hemos atacado también a los okupas, que son otro de los problemas que tenemos para que haya vivienda de alquiler en el mercado. En definitiva, hemos puesto ahora mismo, hace nada, en cuestión de pocas semanas, una nueva línea de 6 millones de euros en ayudas a la compra de vivienda que puede llegar hasta 10.000 € de ayuda.

Hemos adoptado muchísimas medidas, es verdad, de vivienda que han tenido efectos en el corto plazo, las que podíamos; le puedo asegurar que hemos hecho grandes esfuerzos en este sentido. Pero he de reconocer que las medidas efectivas, las que van a dar buen resultado en el medio y largo plazo y las que van a permitir controlar los precios de verdad de la vivienda en Baleares, son las medidas de aumento de oferta. Estas son las medidas en el medio plazo. Y fíjese que las medidas fiscales han partido bastante de esta consellería y son política de vivienda, pero la eficaz, la de verdad, la que va a dar buenos resultados, reitero, es la política de vivienda de aumentar la oferta. Es la única que nos puede dar buenos resultados en el medio plazo.

P.- ¿Ahora me va a decir aquello de «necesitamos 8 años para que se vean los resultados»?

R.- Yo creo que podemos decir que gobierne quien gobierne la próxima legislatura, si mantiene las políticas de vivienda del Govern de Marga Prohens, tendrá resultados. Lo importante es la continuidad en las medidas, es lo importante. Ahora, si llega alguien que dice que esto es un desastre y quiere cambiar toda la política de vivienda que ha emprendido el Govern de Marga Prohens, evidentemente no obtendrá los resultados esperados según nuestra opinión. Por supuesto, si continúa el Govern de Marga Prohens, Marga Prohens de presidenta, por supuesto no se van a cambiar estas políticas.