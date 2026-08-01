Sun Tzu, filósofo y militar chino: «En una invasión, cuanto más se adentran los invasores en el territorio ajeno, más fuertes se hacen»

Hay frases que continúan vivas siglos después de que se dieran a conocer, pues describen realidades perfectamente reconocibles y que muchas veces superan la ficción. Ya ocurría en las guerras, en los conflictos geopolíticos, pero también en el ámbito empresarial, donde la estrategia, el liderazgo y la resiliencia son clave para vencer al enemigo.

Pocas obras han ejercido tanta influencia sobre el pensamiento estratégico como El arte de la guerra. Escrito hace más de dos milenios y atribuido a Sun Tzu, este tratado sigue siendo una referencia en el ámbito militar, empresarial y político. Entre sus lecciones destaca una idea que resulta familiar en las fronteras de nuestro planeta: «En una invasión, cuanto más se adentran los invasores en el territorio ajeno, más fuertes se hacen».

Una obra que cambió la forma de entender la estrategia

Sun Tzu fue un estratega y pensador chino cuya figura se sitúa entre los siglos VI y V a.C. Aunque los detalles de su vida siguen siendo objeto de debate entre los historiadores, su legado ha llegado hasta la actualidad gracias a El arte de la guerra, un tratado compuesto por trece capítulos dedicado a la planificación, la estrategia y la conducción de los conflictos.

A diferencia de otros textos militares de su época, la obra no se limita a describir tácticas de combate. También analiza la importancia del conocimiento del terreno, la capacidad de adaptación, el liderazgo y la inteligencia como factores decisivos para alcanzar la victoria.

¿Qué significa esta reflexión sobre las invasiones?

Cuando Sun Tzu afirma que un ejército invasor puede fortalecerse a medida que avanza en territorio enemigo, no está haciendo una valoración moral sobre la guerra, sino una observación estratégica. En él, explica que un ejército que se adentra profundamente en territorio adversario suele reducir sus posibilidades de retirada. Esa circunstancia obliga a las tropas a concentrar sus esfuerzos en un único objetivo: avanzar y asegurar su supervivencia. Al mismo tiempo, esa mayor implicación puede reforzar la cohesión y la determinación del grupo.

Sun Tzu añade que, en determinadas circunstancias, esa situación dificulta la capacidad del territorio invadido para expulsar al enemigo si este ha logrado consolidar sus posiciones.

Muchas de sus máximas, como la importancia de conocer al adversario o la conveniencia de evitar enfrentamientos innecesarios cuando existen alternativas estratégicas, continúan citándose en estudios sobre liderazgo y geopolítica.