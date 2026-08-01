Los jardineros instan a usar bicarbonato de sodio como fertilizante en el jardín: qué plantas lo toleran y cómo hacerlo

El bicarbonato de sodio es uno de esos productos que todos tenemos en casa por su versatilidad; se utiliza para limpiar, eliminar malos olores o incluso en algunas recetas de cocina. Además, desde hace años ha despertado el interés de los aficionados a la jardinería. Si bien no actúa como un fertilizante convencional, ya que no aporta los nutrientes esenciales que las plantas necesitan para crecer, se puede utilizar como un complemento en determinadas situaciones, especialmente para aumentar el pH del suelo, prevenir la aparición de ciertos hongos o favorecer un entorno menos propicio para determinadas plagas.

Eso sí, no todas las especies reaccionan igual ante este producto. Algunas plantas toleran mejor pequeñas aplicaciones de bicarbonato, mientras que otras, especialmente las que prefieren suelos ácidos, pueden verse perjudicadas si se utiliza con demasiada frecuencia o en cantidades excesivas. La clave está en utilizar este remedio con moderación y respetando las dosis recomendadas.

Usos del bicarbonato de sodio en el jardín

El bicarbonato de sodio se ha convertido en uno de los remedios caseros más utilizados en jardinería. Uno de los usos más populares es como apoyo para prevenir la aparición de algunos hongos. Al modificar ligeramente el pH de la superficie de las hojas, dificulta el desarrollo de ciertos microorganismos. Para preparar la mezcla, basta con añadir una cucharadita de bicarbonato de sodio y unas gotas de jabón líquido en un litro de agua. Después, se introduce la solución en un pulverizador y se aplica sobre las plantas aproximadamente cada dos semanas.

El bicarbonato también se utiliza para favorecer el crecimiento de las plantas, a excepción de aquellas que prefieren suelos ácidos. La receta que recomiendan los jardineros consiste en mezclar bicarbonato de sodio con agua y una pequeña cantidad de vinagre para pulverizar las hojas una vez al mes. Antes de aplicarlo, conviene probar la mezcla únicamente sobre unas pocas hojas y esperar alrededor de 24 horas para comprobar que no aparecen daños ni cambios indeseados.

Otra de sus aplicaciones consiste en limitar el crecimiento de malas hierbas. Para ello, se puede espolvorear una fina capa de bicarbonato directamente sobre éstas y observar cómo empiezan a secarse con el paso de los días. En el caso de las malas hierbas que aparecen entre baldosas o grietas, también se puede aplicar bicarbonato no sólo para eliminarlas, sino también para evitar en la medida de lo posible que vuelvan a aparecer.

A esto hay que sumar su papel como fungicida. Los jardineros utilizan el bicarbonato de sodio como remedio casero para combatir a determinados insectos, como hormigas o babosas. La aplicación es tan sencilla como aplicar una mezcla de bicarbonato y vinagre sobre determinadas zonas del terreno. Sin embargo, conviene recordar que su eficacia depende de la especie y de la magnitud de la plaga, por lo que no sustituye a otros métodos específicos cuando la infestación es importante.

Tras sufrir una plaga o una enfermedad, algunas plantas tardan en recuperar su vigor. Como remedio natural, se puede preparar una mezcla de agua, aloe vera y bicarbonato de sodio para realizar un riego suave aproximadamente cada diez días. Asimismo, cuando el terreno presenta un grado de acidez elevado, algunos jardineros recurren al bicarbonato de sodio para elevar ligeramente el pH. Para ello, basta con espolvorear una capa fina y uniforme sobre la superficie del sustrato, evitando excesos que puedan alterar el equilibrio del suelo.

Finalmente, cabo recordar la importancia de mantener las herramientas limpias para evitar la propagación de enfermedades entre plantas. Para ello, cada cierto tiempo, se pueden dejar en remojo las palas, tijeras, rastrillos y demás utensilios en un recipiente con agua y bicarbonato de sodio. Éste sencillo hábito ayuda a mantener los instrumentos en mejores condiciones de higiene y reduce el riesgo de transmitir patógenos durante las labores de jardinería.

Aplicación

Después de conocer sus principales aplicaciones, surge una pregunta habitual: ¿cuál es la forma correcta de utilizar el bicarbonato de sodio en las plantas y el jardín? Aunque se trata de un producto muy versátil, conviene respetar las dosis recomendadas para evitar efectos no deseados.

La proporción más utilizada consiste en disolver una cucharadita de bicarbonato de sodio en un litro de agua, removiendo bien hasta que el polvo desaparezca por completo. De manera opcional, se puede incorporar una cucharadita de jabón líquido para mejorar la adherencia de la mezcla sobre las hojas y una cucharadita de aceite vegetal para prolongar su permanencia tras la aplicación.

Cuando se utilizar como tratamiento preventivo o para combatir determinados problemas en el jardín, los expertos recomiendan una aplicación cada dos semanas. No obstante, es importante evitar un uso excesivo o continuado, ya que la acumulación de bicarbonato puede elevar demasiado el pH del sustrato. Si el suelo se vuelve excesivamente alcalino, las plantas podrían tener dificultades para absorber nutrientes e incluso sufrir daños.