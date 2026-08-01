Colas en Lidl por el ventilador sin aspas tres veces más potente que uno de primera marca

Con todas las olas de calor que llevamos este verano, encontrar un ventilador que realmente compense no es tan fácil como parece. Muchos modelos acaban siendo ruidosos, otros mueven el aire de forma poco uniforme y, en bastantes casos, terminan relegados a una esquina porque no resultan cómodos en el día a día y además da la sensación de que no refrescan del todo. Esto se nota especialmente por la noche, cuando cualquier notamos ese ruido y además el aire que mueven parece escaso. Por suerte Lidl revoluciona el mercado con un ventilador sin aspas que casi sin quererlo se ha convertido en uno de sus productos más vendidos estos días.

Y entendemos el porqué perfectamente ya que en los últimos años, los ventiladores sin aspas han ido ganando terreno, sobre todo porque ofrecen una sensación de aire más continua y, en teoría, más agradable. El problema es que la mayoría pertenecen a marcas conocidas y tienen precios bastante altos, lo que hace que mucha gente descarte directamente esta opción. Por eso está llamando la atención este modelo que Lidl tiene en su bazar online. Cuesta 69,99 euros, una cifra muy por debajo de lo habitual en este tipo de dispositivos, y acumula valoraciones bastante positivas. De hecho, según los datos de la propia tienda, el 92% de los compradores lo recomendaría.

El ventilador sin asas que arrasa en Lidl

A simple vista, no parece el típico ventilador ya que no tiene aspas ni rejillas, y eso ya cambia bastante la percepción. En su caso, tiene un formato vertical, bastante estilizado, que encaja mejor en casa que los modelos más tradicionales, que muchas veces resultan más aparatosos y ocupan mucho más espacio. Pero no es sólo una cuestión estética, sino que el hecho de no tener aspas hace que sea más fácil de limpiar, algo que se agradece más de lo que parece cuando pasa el tiempo, y también elimina el riesgo de golpes o accidentes, sobre todo si hay niños o mascotas en casa.

En cuanto al funcionamiento, la diferencia se nota sobre todo en cómo se percibe el aire. No lanza ráfagas directas, sino que el flujo es más continuo, más uniforme. No es un detalle menor, porque hay gente a la que los ventiladores de siempre le resultan incómodos precisamente por eso.

Muchas opciones de uso sin complicarse demasiado

Aquí es donde sorprende un poco más ya que no se queda en lo básico, sino que permite ajustar la velocidad en hasta 20 niveles, algo poco habitual, y que en la práctica sirve para afinar bastante según el momento, ya que no es lo mismo el calor de primera hora de la tarde que el de la madrugada.

También incluye varios modos de funcionamiento que cambian la intensidad del aire sin necesidad de estar tocando todo el rato los controles. No es algo imprescindible, pero sí útil cuando lo usas a diario. Además, cuenta con función de oscilación con distintos ángulos, lo que ayuda a que el aire no se quede concentrado en un sólo punto, y un temporizador de hasta ocho horas. Este último detalle es de los que más se terminan utilizando, sobre todo por la noche. El mando a distancia completa el conjunto y puede parecer algo secundario, pero en la práctica es de esas cosas que se convierten en imprescindibles.

Grandes valoraciones en el bazar online de Lidl

Al margen de ser un modelo con grandes características y buen diseño, está claro que hoy en día muchos se deciden a dar el paso a comprar a partir de las valoraciones y reviews que tiene un producto. Y en el caso de este ventilador sin aspas de Lidl, el 92% de los que lo han comprado lo recomiendan y en su web vemos que tiene 4,6 estrellas sobre 5.

Algunos compradores destacan sobre todo el silencio. Uno de ellos comenta que venía de ventiladores con aspas de toda la vida y que buscaba algo diferente, menos ruidoso, y que este modelo «cumple todo», especialmente para dormir. Otros ponen el foco en la sensación del aire. Hay quien explica que le resulta más agradable que un ventilador de torre convencional, precisamente porque no genera ese golpe directo constante.

También aparecen comparaciones con modelos de marcas conocidas bastante más caros. Sin mencionarlas directamente, varios usuarios dejan caer que el funcionamiento es similar, aunque con una diferencia importante en el precio. Eso sí, no todo es perfecto. Alguno señala que a máxima potencia no es completamente silencioso, aunque matiza que el ruido no llega a ser molesto. De hecho, varios coinciden en que hasta niveles medios se puede usar sin problema durante la noche.

En conjunto, la valoración general es bastante clara: buena relación calidad-precio, fácil de usar y con un rendimiento que, sin ser el de un aire acondicionado, cumple bien su función para refrescar una estancia y ayuda a pasar el verano mucho más frescos.