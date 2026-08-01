Fiasco de los ‘miércoles negros’ de Telemadrid: «Vienen tres o cuatro liberados de los sindicatos»

UGT y Comisiones Obreras decidieron a principios de junio convocar los miércoles negros en Telemadrid para protestar, entre otras cosas, por la «pluralidad informativa» en la cadena pública autonómica madrileña. Fuentes internas aseguran que están siendo un fiasco y que apenas «vienen tres o cuatro liberados de los sindicatos vestidos de negro».

Estos mismos sindicatos no han apoyado la convocatoria del consejo de informativos de TVE de viernes negros en la cadena pública nacional para protestar por el «sesgo político» de programas como Mañaneros o Malas Lenguas.

Bajo el lema Por una RTVA pública, independiente y con derechos. Sin independencia no hay servicio público. Sin derechos no hay futuro para RTVM, UGT y CCOO convocaron concentraciones ante la «situación que atraviesa nuestra empresa».

«Nos preocupa cualquier medida que pueda debilitar la independencia profesional, reducir los espacios de participación o afectar más aun a la credibilidad de los servicios informativos y de los contenidos que ofrece RTVM», señalaban en un comunicado a la plantilla a principios de junio.

Las fuentes consultadas aseguran que «nadie de redacción» acude los miércoles vestido de negro y que del resto son un puñado los que siguen esta forma de protesta en Telemadrid.

Vestir de negro fue una forma de protesta que tuvo éxito en RTVE durante la etapa de gobierno del PP, cuando pesos pesados de la cadena apoyaron la convocatoria de los consejos de informativos de esa etapa y presentadores de programas vistieron de negro en directo -los informativos incluidos-.

Esta forma de protesta no ha sido apoyada ahora por UGT y CCOO en RTVE. Convocados durante semanas por el Consejo de Informativos de TVE, tampoco tuvieron ningún seguimiento y los que acudían vestidos de negro los viernes eran prácticamente los miembros del propio Consejo.

En este caso, la protesta estaba basada en la falta de apoyo de la dirección de la empresa para hacer una encuesta para preguntar a la plantilla por el impacto en la credibilidad de la cadena pública de programas como Mañaneros o Malas Lenguas, que presentan Javier Ruiz y Jesús Cintora.

Ambos espacios, además de Directo al Grano de Gonzalo Miró, han sido objeto de análisis por el Consejo de Informativos de TVE y la conclusión que plasmaron en varios informes fue que estaban sesgados a favor del Gobierno y perjudicaban la credibilidad de la cadena.

Pese a todo, ni UGT ni CCOO apoyaron esos viernes negros, que han convocado en Telemadrid. UGT incluso forma alianza con el Sindicato Independiente y juntos controlan el Comité Intercentros, dando su apoyo a la dirección de la cadena en la mayoría de los conflictos.