Comisiones Obreras y UGT han convocado los miércoles negros en Telemadrid para exigir a la dirección de la cadena autonómica, entre otras cosas, independencia y objetividad informativa. «Garantías efectivas para la independencia profesional, la pluralidad informativa y la objetividad de los contenidos de Radio Televisión Madrid», señalan en la convocatoria.

Mientras, estos mismos sindicatos apoyan polémicos programas en RTVE como Mañaneros o Malas Lenguas, señalados por el Consejo de Informativos de TVE por su sesgo político a favor del Gobierno.

El Consejo de Informativos de TVE invitó a los empleados de la cadena pública a vestir de negro los viernes, como hicieron cuando gobernaba el PP, en protesta por el constante torpedeo de la cúpula de la cadena a hacer una encuesta para decidir acciones de protesta contra estos programas y su impacto en la credibilidad de TVE.

También por la falta de objetividad de estos programas, que afectaban a la credibilidad de toda la cadena. Pero ni CCOO ni por supuesto UGT -mayoritario en RTVE- apoyaron esa iniciativa, que ya ha dejado de hacerse.

Pero estos mismos sindicatos que no hacen nada en RTVE han convocado miércoles negros en Telemadrid, a un año de las elecciones autonómicas. «Nos preocupa cualquier medida que pueda debilitar la independencia profesional, reducir los espacios de participación o afectar más aun a la credibilidad de los servicios informativos y de los contenidos que ofrece RTVM», señalan en el comunicado a la plantilla de la cadena pública madrileña.

Los sindicatos CCOO y UGT hacen un llamamiento a la plantilla por la «situación que atraviesa nuestra empresa». «Las trabajadoras y los trabajadores de RTVM queremos manifestar nuestra preocupación por la situación que atraviesa nuestra empresa. Las modificaciones planteadas respecto a la Carta Básica, la ausencia de una negociación real con la representación legal de las personas trabajadoras y la falta de avances en cuestiones esenciales para la plantilla están generando un creciente malestar», señalan.

Los sindicatos enumeran entre las peticiones a la dirección la implantación de la jornada de 35 horas y el impulso de las jubilaciones anticipadas, entre otras cosas. Y llaman a participar en los miércoles negros y en una concentración este miércoles con el lema Por una RTVA pública, independiente y con derechos. Sin independencia no hay servicio público. Sin derechos no hay futuro para RTVM.