Díaz privatiza el SEPE: pagará 5 millones de euros a una empresa para gestionar el trabajo de sus funcionarios

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha sacado a licitación el contrato para la prestación del «servicio de mejora del sistema de gestión de prestaciones por desempleo» por un valor estimado global que supera los 5 millones de euros atendiendo a la duración total del contrato y sus posibles prórrogas, fijando un importe máximo de licitación anual de 1,25 millones de euros (IVA incluido).

Según especifica el pliego de prescripciones técnicas de la licitación, con esta contratación el Ministerio de Yolanda Díaz busca permitir al organismo «cumplir sus objetivos en el contexto de las permanentes adaptaciones en el sistema de protección por desempleo».

Según se precisa en la licitación, la externalización de estos trabajos responde a la falta de medios y personal propio suficiente dentro del SEPE para asumir la carga técnica y especializada que requiere dicha actualización.

Con ello, explica Trabajo, se pretende «corregir las deficiencias detectadas» en el seguimiento del pago y de las deudas por prestaciones, adaptando los procesos a la contabilidad pública para asegurar un control detallado del gasto y de la devolución de los cobros indebidos.

Al mismo tiempo, el contrato persigue «una mayor simplificación en la tramitación y automatización de la gestión de las prestaciones por desempleo, en aras de la consecución de una mayor eficiencia», impulsando el acceso a los servicios prestados a la ciudadanía y el desarrollo de herramientas avanzadas de automatización e inteligencia artificial. En concreto, Trabajo justifica una parte de este contrato en la urgencia de avanzar hacia un modelo de gestión más ágil, eficiente y automatizado.

Un año prorrogable a cinco

El contrato contempla una duración inicial de un año a partir de su formalización, siendo prorrogable por periodos sucesivos hasta alcanzar un máximo total de cinco años (cuatro años de prórroga adicionales).

Para llevar a cabo las funciones encargadas, el adjudicatario deberá adscribir un equipo mínimo compuesto por 11 profesionales -incluyendo un director de proyecto, un coordinador de servicio, siete consultores senior y dos analistas-, el cual podrá incrementarse de forma puntual con hasta cuatro profesionales más si las necesidades del servicio lo requieren.

Además, se prevé un periodo inicial de adaptación de hasta dos meses para la adquisición del conocimiento necesario, sin coste adicional para el SEPE, realizándose la facturación de manera trimestral en función de los trabajos finalizados y validados.

El pliego técnico del expediente fue firmado el 23 de julio de 2026 por la Dirección General del SEPE. El anuncio oficial, publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece como fecha límite para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas las 9.00 horas del 14 de septiembre de 2026.

La resolución del concurso arrancará tras la finalización del plazo de solicitud, teniendo prevista la apertura pública de las propuestas económicas para el 6 de octubre de 2026.