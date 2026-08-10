Dónde ver el eclipse solar en Madrid: los mejores miradores y consejos

Madrid se sitúa este miércoles 12 de agosto de 2026 en el epicentro de la atención astronómica nacional. El esperado eclipse solar cruzará la península al final de la tarde y dejará en la capital una cobertura casi absoluta del disco solar, alcanzando el 99,9% de ocultación a las 20:32 horas. Aunque el trazo de totalidad exacta pasa a poco más de una hora hacia el norte por tierras castellanoleonesas, en la Comunidad de Madrid el ambiente se oscurecerá de forma drástica y la temperatura caerá sensiblemente justo antes de la puesta de sol.

Dado que el fenómeno se producirá con el Sol muy bajo sobre el horizonte oeste (apenas a unos 7 grados de altura), la clave para disfrutarlo pasa por situarse en puntos elevados o en espacios abiertos sin obstáculo de edificios o arbolado. El evento arrancará con la fase parcial a las 19:36 h, alcanzará su punto crítico a las 20:32 h y concluirá coincidiendo con el ocaso a las 21:16 h.

Miradores recomendados en la capital

Dentro de la ciudad existen varios enclave clave que garantizan una panorámica limpia hacia el oeste. Las autoridades municipales aconsejan acudir con al menos una hora de antelación para evitar aglomeraciones en los accesos:

Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI : Es la gran apuesta institucional para la jornada. Sus amplias praderas inclinadas hacia el oeste ofrecen una vista completamente despejada, y el Ayuntamiento ha habilitado la zona como punto oficial de observación.

: Es la gran apuesta institucional para la jornada. Sus amplias praderas inclinadas hacia el oeste ofrecen una vista completamente despejada, y el Ayuntamiento ha habilitado la zona como punto oficial de observación. Cerro del Tío Pío (Vallecas) : Conocido popularmente como el parque de las Siete Tetas, este mirador natural elevado ofrece la vista más despejada del perfil urbano madrileño. Es ideal para ver cómo la sombra avanza sobre los edificios de la capital.

: Conocido popularmente como el parque de las Siete Tetas, este mirador natural elevado ofrece la vista más despejada del perfil urbano madrileño. Es ideal para ver cómo la sombra avanza sobre los edificios de la capital. Templo de Debod y Parque del Oeste : La explanada junto al templo egipcio y la ladera que desciende hacia la Casa de Campo forman el punto clásico para ver atardecer en el centro. La orientación es perfecta, aunque conviene llegar pronto por la alta afluencia prevista.

: La explanada junto al templo egipcio y la ladera que desciende hacia la Casa de Campo forman el punto clásico para ver atardecer en el centro. La orientación es perfecta, aunque conviene llegar pronto por la alta afluencia prevista. Cerro Garabitas (Casa de Campo) : Situado en el corazón de la Casa de Campo, es el punto más alto del parque. Ofrece mucha más amplitud que los miradores céntricos y evita el embotellamiento de público.

: Situado en el corazón de la Casa de Campo, es el punto más alto del parque. Ofrece mucha más amplitud que los miradores céntricos y evita el embotellamiento de público. Mirador de la Playa (Barajas): En la calle Playa de Barlovento se habilitará una jornada de observación guiada entre las 20:00 y las 21:00 horas, donde se repartirán gafas homologadas a los asistentes.

Puntos despejados en la sierra y la provincia

Quienes prefieran alejarse del asfalto o busquen aire más limpio encontrarán en la sierra de Guadarrama y en los pueblos de la provincia alternativas excelentes:

Puerto de Navacerrada y Mirador de Abantos (San Lorenzo de El Escorial) : La altitud por encima de los 1.500 metros limpia la calima típica del verano. La vertiente oeste de la sierra garantiza ver el ocultamiento sin interferencias de la contaminación urbana.

: La altitud por encima de los 1.500 metros limpia la calima típica del verano. La vertiente oeste de la sierra garantiza ver el ocultamiento sin interferencias de la contaminación urbana. Paracuellos de Jarama : El conocido como «balcón de Madrid» acogerá el Festival del Eclipse. Sus acantilados mirando hacia la capital brindan un encuadre fotográfico sobresaliente.

: El conocido como «balcón de Madrid» acogerá el Festival del Eclipse. Sus acantilados mirando hacia la capital brindan un encuadre fotográfico sobresaliente. Embalse de Santillana (Manzanares el Real): La lámina de agua permite ver el reflejo del Sol eclipsado con el perfil del Castillo de los Mendoza de fondo.

La lámina de agua permite ver el reflejo del Sol eclipsado con el perfil del Castillo de los Mendoza de fondo. Puerto de la Cruz Verde y Robledo de Chavela: Zonas con gran tradición astronómica que cuentan con horizontes limpios hacia el noroeste.

Pautas de seguridad para evitar lesiones oculares

Observar el Sol de forma directa sin la protección adecuada causa daños irreversibles en la retina en cuestión de segundos, incluso cuando el disco solar está cubierto al 99%. Se deben seguir estas precauciones básicas: