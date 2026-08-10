Cae una empleada doméstica en Ibiza: robó durante meses casi 15.000 euros en joyas a la persona a la que cuidaba

Un grave abuso de confianza en el seno del propio hogar. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ibiza a una mujer, contratada como empleada del hogar, por robar joyas en la vivienda en la que prestaba sus servicios.

El caso de destapó cuando la víctima de los hechos, una persona en situación de dependencia, se percató de que llevaba meses echando en falta piezas de valor que utilizaba de manera habitual. Por ello, a principios del mes de julio, se presentó en las dependencias de la Policía Nacional para formalizar la correspondiente denuncia.

Lo hizo acompañada por diversos familiares, quienes respaldaron su testimonio sobre la desaparición paulatina de los objetos. Según se hizo constar en el escrito inicial, las faltas en el joyero se venían produciendo desde hacía varios meses de forma imperceptible pero constante.

A raíz de esta notificación, los investigadores iniciaron las gestiones pertinentes para dar con el paradero de los enseres sustraídos. Durante las indagaciones, las fuerzas de seguridad lograron detectar la venta de diversas joyas cuyos rasgos coincidían plenamente con las descripciones detalladas en la denuncia. Tras proceder a su intervención y comprobar su procedencia, las alhajas, cuyo valor total alcanza casi los 15.000 euros, fueron entregadas formalmente a su legítima propietaria.

Con la prueba material asegurada, los agentes desplegaron el operativo centrado en la localización y detención de la presunta responsable. La investigación determinó que la asistenta había aprovechado su acceso al domicilio durante su periodo laboral para realizar los hurtos de manera continuada.

Finalmente, la sospechosa fue arrestada y puesta a disposición de la autoridad judicial competente para el posterior desarrollo del proceso y su correspondiente enjuiciamiento.