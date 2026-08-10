Amenaza bastón en mano a una médico en Palma porque quería el informe médico en papel: «Eres una cobarde, voy a venir a buscarte»

Un momento de tensión extrema en las urgencias de un hospital de Palma ha acabado con un hombre español detenido por la Policía Nacional tras enfrentarse violentamente a la doctora que lo atendía porque le daba la receta del medicamento en digital y no en papel.

Los hechos se desencadenaron el pasado sábado por la tarde, cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) fue alertada a toda prisa sobre una grave situación en el recinto sanitario: un usuario estaba amenazando directamente a una médica. Al llegar en cuestión de minutos, los policías se encontraron con una escena crítica. El personal de seguridad ya había logrado interceptar y engrilletar al agresor para frenar su actitud hostil.

El desencadenante del altercado fue el desacuerdo del hombre con la atención médica recibida. De forma agresiva, exigió a la facultativa que le entregara cierta documentación en formato físico. Cuando la profesional le explicó pacíficamente que esto no era posible, ya que el informe se encontraba únicamente digitalizado en el sistema, la respuesta del varón fue desmedida.

Alzando un bastón e intimidando a la sanitaria, el ahora arrestado comenzó a proferir graves amenazas. Frases como «como me mandes para casa voy a volver y me vas a atender tú, voy a venir a buscarte» o «esta es la doctora cobarde, la que no me quiere firmar el papel» sembraron el pánico en el recinto, obligando a la víctima a pedir auxilio inmediato a la seguridad para evitar lo que podría haber terminado en una agresión física.

Durante la intervención, los agentes descubrieron que el sospechoso ya contaba con una orden de alejamiento en vigor hacia otro médico de este mismo centro hospitalario de la capital balear, debido a altercados violentos cometidos en el pasado.

Además, durante el propio interrogatorio con la Policía Nacional, el hombre terminó reconociendo abiertamente su comportamiento agresivo hacia la doctora. Ante la gravedad de las amenazas e imputaciones, los agentes procedieron a su detención inmediata como presunto autor de un delito de atentado a funcionario público.

A raíz de este violento suceso, la Policía Nacional ha vuelto a hacer un llamamiento firme sobre la necesidad absoluta de denunciar cualquier tipo de violencia cometida contra el personal sanitario, ya sea de carácter físico o verbal. Desde las unidades de Participación Ciudadana y Seguridad Privada recalcan que la sociedad y las instituciones deben mantener una postura de tolerancia cero frente a cualquier agresión cometida por pacientes, familiares o acompañantes en los centros de salud.