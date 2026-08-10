‘Primetime’, la película de Robert Pattinson sobre el programa de televisión que cazaba a pederastas y se canceló por una tragedia

Todavía está en cartelera con La Odisea y El drama, y Robert Pattinson ya se prepara para estrenar su nueva película, con la que irá al Festival de Cine de Venecia en septiembre, antes de su llegada a las salas el mismo mes: Primetime. La cinta aborda la historia de Chris Hansen y To Catch a Predator, el famoso programa de televisión que perseguía y detenía a pederastas frente a las cámaras, en Estados Unidos. Primetime es una producción de A24, responsable de títulos que han arrasado este año, como Backrooms.

Robert Pattinson encarna en Primetime al controvertido Chris Hansen, un periodista estadounidense que se convirtió en un fenómeno de masas a mediados de los años 2000. Hansen presentaba To Catch a Predator, una sección incluida en el programa de televisión Dateline NBC.

La película se basa directamente en el artículo de investigación Tonight on Dateline This Man Will Die (Esta noche en Dateline este hombre va a morir), publicado por Luke Dittrich en la revista Esquire, en 2007. Con el guion de Ajon Singh, Primetime relata la rápida transformación de Hansen, que pasó de ser un sobrio corresponsal de noticias a una celebridad mediática y, de ahí, a verse consumido por la búsqueda del clímax emocional y la audiencia.

Además, Primetime cuenta también cómo el equipo de To Catch a Predator utilizaba a actores jóvenes que se hacían pasar por menores de edad en cualquier chat de Internet, a modo de señuelo, para cerrar citas con hombres adultos, sospechosos de pederastia. Quedaban en espacios en los que se organizaban cámaras ocultas, que acababan con un arresto policial.

El fenómeno televisivo en el que se basa Primetime tuvo lugar entre 2004 y 2007, años en los que Dateline NBC se asoció con Perverted-Justice, un grupo civil de vigilancia en Internet que organizaba emboscadas. El formato era tan predecible como adictivo: un adulto chateaba en una web pensando que al otro lado de la conversación había un menor, y organizaba un encuentro en una vivienda.

Al llegar a la casa trampa, el sospechoso era recibido por el señuelo y, tras un intercambio de palabras, Chris Hansen aparecía en escena y pronunciaba una frase icónica: «¿Por qué no tomas asiento allí mismo?». Tras someterse a un interrogatorio frente a las cámaras, el pederasta abandonaba la casa y era arrestado de inmediato por los policías, que esperaban en la calle.

‘Primetime’ y la tragedia que acabó con ‘To Catch a Predator’

Más de 7 millones de espectadores a la semana seguían el espacio de Hansen, pero la polémica no tardó en crecer. Cada vez eran más las críticas que cuestionaban la ética periodística del programa e, incluso, la de la propia Policía. Además, varios casos que marcaron la popularidad y el declive de To Catch a Predator:

El caso de Louis Conradt : fue el trágico evento que marcó el fin del programa. Conradt, un fiscal adjunto de Texas, mantuvo conversaciones con un señuelo, pero decidió no acudir a la cita en la casa trampa. Ante la falta de imágenes, el equipo de producción de NBC presionó a la policía local para realizar un operativo con cámaras de televisión en el propio domicilio del sospechoso. Cuando las fuerzas de seguridad tiraron la puerta abajo, Conradt se suicidó en el lugar. El suceso derivó en demandas millonarias por homicidio culposo y en la cancelación definitiva del programa en 2008.

: fue el trágico evento que marcó el fin del programa. Conradt, un fiscal adjunto de Texas, mantuvo conversaciones con un señuelo, pero decidió no acudir a la cita en la casa trampa. Ante la falta de imágenes, el equipo de producción de NBC presionó a la policía local para realizar un operativo con cámaras de televisión en el propio domicilio del sospechoso. Cuando las fuerzas de seguridad tiraron la puerta abajo, Conradt se suicidó en el lugar. El suceso derivó en demandas millonarias por homicidio culposo y en la cancelación definitiva del programa en 2008. El caso del rabino David Kaye : una de las primeras investigaciones, que involucró a una figura relevante de la comunidad religiosa local. Kaye quedó con quien creía que era un niño de 13 años. Cuando apareció Hansen, el rabino intentó justificar su presencia asegurando que sólo buscaba dar orientación espiritual al menor. Fue uno de los momentos más impactantes de las primeras temporadas.

: una de las primeras investigaciones, que involucró a una figura relevante de la comunidad religiosa local. Kaye quedó con quien creía que era un niño de 13 años. Cuando apareció Hansen, el rabino intentó justificar su presencia asegurando que sólo buscaba dar orientación espiritual al menor. Fue uno de los momentos más impactantes de las primeras temporadas. El caso del médico Indravadan Patel: ejemplifica la presencia de sospechosos con un perfil de alto estatus socioeconómico. Al ser descubierto, Patel intentó destruir la tarjeta de memoria de su teléfono móvil en medio de la sala, frente a las cámaras de televisión.

Robert Pattinson y la obsesión por la audiencia

El sensacionalismo televisivo, la obsesión por los datos de audiencia y la delgada línea entre la justicia civil y el espectáculo mediático componen la columna vertebral de Primetime, dirigida por Lance Oppenheim. Además, el largometraje dibuja un retrato psicológico que aborda cómo la búsqueda desesperada del éxito puede distorsionar la moral, a la vez que da espacio al auge del true crime, con la obsesión de la sociedad contemporánea por convertir el crimen real en entretenimiento masivo.

Robert Pattinson no sólo protagoniza la película, sino que también ejerce como productor. El reparto se completa con Skyler Gisondo (Superman), Merritt Wever (Creedme) y Phoebe Bridgers, que debuta en el cine.