Anya Taylor-Joy carga contra ‘el método’, la técnica por la que Meryl Streep decidió no rodar nunca más con Dustin Hoffman: «Te comportas como un imbécil»

Anya Taylor-Joy ha cargado contra el método, la técnica utilizada por actores como Daniel Day-Lewis, Christian Bale o Robert Pattinson. «Si te das cuenta, las mujeres no solemos hacer una interpretación de método», ha señalado la actriz de Lucky y Gambito de Dama, que después ha desarrollado su apunte.

Durante décadas, la industria del cine ha venerado la actuación de método, que ponen en práctica figuras icónicas como Christian Bale, famoso entre otras cosas por sus drásticas transformaciones físicas y su inmersión total. Sin embargo, aunque el método se asocia al rigor interpretativo, Anya Taylor-Joy ha reavivado el debate en Hollywood. La actriz ha cuestionado abiertamente las implicaciones cotidianas que rodean esta práctica, y lo ha relacionado con el sexo masculino.

Anya Taylor-Joy ha señalado la marcada brecha que, a su juicio, existe en la aplicación del método: «Si te das cuenta, las mujeres no solemos hacer actuación de método porque tenemos cosas de las que ocuparnos, así que no podemos permitirnos perder la cabeza por completo», ha declarado en una entrevista con Complex. A su modo de ver, la interpretación es más una «psicosis controlada» que permite asumir otra personalidad durante la jornada de trabajo y abandonarla al volver a la vida real, sin perder la noción del entorno ni la empatía hacia el equipo técnico y artístico.

La actriz estadounidense de raíces argentinas ha sido tajante respecto al impacto en el set de rodaje del comportamiento de ciertos actores que aplican el método. Anya Taylor-Joy ha argumentado que permanecer dentro del personaje cuando no se está filmando se convierte a veces en una excusa para justificar conductas egoístas o desagradables. «Si te empeñas en comportarte como un imbécil, no va a ser muy divertido», ha sentenciado, para subrayar después que la responsabilidad principal de cualquier actor es facilitar el trabajo con los cientos de personas que componen una producción.

Robert Pattinson: «Sólo se usa ‘el método’ para interpretar a un imbécil»

La postura de la actriz recuerda a una reflexión verbalizada por Robert Pattinson después de aplicar la técnica. Aunque el actor de La Odisea acostumbra a usar el método, evita romantizar la inmersión total del actor en el personaje e ironiza con la contradicción: «Sólo ves a la gente haciendo una actuación de método cuando interpreta a un imbécil. Nunca ves a nadie siendo encantador con todo el mundo y diciendo ‘es que estoy muy metido en el personaje’», destacó.

La crítica compartida por Taylor-Joy o Pattinson expone una realidad latente en el mundo de las artes escénicas: la delgada línea entre la entrega artística y la condescendencia hacia actitudes tóxicas justificadas en nombre del compromiso con el arte.

De hecho, el método supuso la ruptura profesional de dos actores, Meryl Streep y Dustin Hoffman. El actor abofeteó a la actriz sin previo aviso, justo antes de rodar una escena de Kramer contra Kramer (Kramer vs. Kramer). En la película se puede ver la marca del golpe que el intérprete le propinó en la mejilla a Meryl Streep. Aunque Hoffman intentó justificarse diciendo que estaba canalizando al personaje, la ganadora del Oscar por La decisión de Sophie insistió en que no volverían a trabajar juntos, y así fue. Ambos ganaron el Oscar por esa película.