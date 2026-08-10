La Gala Starlite volvió a reunir este domingo en Marbella a numerosos rostros conocidos y, entre ellos, a Fernando Martínez de Irujo, uno de los miembros más discretos de la familia Alba. A su llegada al evento, el aristócrata atendió a los medios y no esquivó una de las cuestiones que más interés despiertan en los últimos tiempos: Roca Rey y su relación con su sobrina, Tana Rivera.

Fernando Martínez de Irujo fue preguntado por las palabras que él mismo había pronunciado días atrás al señalar a Roca Rey como uno de los grandes nombres de la tauromaquia. Lejos de querer sentar cátedra, reconoció que no se considera un gran entendido de la materia, aunque sí tiene claro lo que transmite el torero cuando se pone delante de un toro. «Es uno de los mejores, es uno de los mejores. Yo no entiendo mucho, pero vamos, es verle torear… A todo el mundo le gusta, a mucha gente le gusta», explicó ante las cámaras.

Una valoración que llega, además, en un momento especialmente mediático para el diestro peruano, no solo por su trayectoria en los ruedos, sino también por su relación sentimental con Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera.

La relación de Tana Rivera y Roca Rey

Precisamente sobre este vínculo también fue preguntado Fernando Martínez de Irujo. La respuesta del aristócrata dejó claro que la relación cuenta con su aprobación y que, además de valorar al torero profesionalmente, tiene una buena impresión de él en el terreno personal.

«Sí, sí», respondió cuando le preguntaron si estaba feliz de que su sobrina estuviera con Roca Rey. Y añadió una valoración especialmente significativa sobre el carácter del torero: «Es muy buena persona». Fernando insistió en esta idea y aseguró que es algo que escucha de manera habitual cuando se habla del diestro: «Todo el mundo dice eso, muy buena persona».

Unas palabras que reflejan la buena sintonía del entorno familiar de Tana con Roca Rey, una relación que en los últimos meses ha ido adquiriendo cada vez más protagonismo en la crónica social.

Tana Rivera y Roca Rey han protagonizado una historia sentimental que ha despertado un enorme interés desde que comenzaron a aparecer juntos en público. La hija de Eugenia Martínez de Irujo ha acompañado al torero en algunos de sus compromisos y ambos han dejado ver su complicidad en diferentes ocasiones, aunque siempre han tratado de mantener determinados aspectos de su relación alejados del foco mediático.

Para la familia, parece que la relación ha encontrado además un respaldo importante. Las declaraciones de Fernando Martínez de Irujo apuntan a que el vínculo entre Tana y el torero se vive con naturalidad dentro del entorno de la joven y que la familia tiene una buena opinión de Roca Rey.

Una relación que traspasa los ruedos

El interés por la pareja se entiende también por el peso de sus dos apellidos en sus respectivos mundos. Mientras Roca Rey se ha consolidado como una de las grandes figuras del toreo, Tana Rivera pertenece a una de las familias más conocidas de la aristocracia española.

Y en medio de esta expectación, las palabras de Fernando Martínez de Irujo aportan una perspectiva especialmente familiar. No solo considera a Roca Rey uno de los mejores toreros del momento, sino que destaca por encima de todo su calidad humana. Una opinión que, viniendo de uno de los miembros de la familia Alba, supone un respaldo significativo a la relación de su sobrina con el diestro peruano.