Tana Rivera y Roca Rey sellan su amor con un chapuzón de película

Tana Rivera y Andrés Roca Rey ya disfrutan de su amor con la tranquilidad de una pareja consolidada. Desde que la noticia de su relación salió a la luz hace unos meses, ambos han intentado mantener un perfil discreto, alejándose del ruido mediático que generó el romance en sus inicios. Ahora, el torero ha vuelto a dejar una pista de su felicidad compartiendo una imagen junto a la hija de Eugenia Martínez de Irujo que no ha pasado desapercibida para nadie.

Ya recuperado de la grave cogida que sufrió esta temporada y centrado de nuevo en los ruedos, Roca Rey ha publicado una instantánea en sus redes sociales en la que aparece disfrutando de un momento de desconexión junto a Tana Rivera. La escena, tomada en plena naturaleza y sumergidos en lo que parece un lago, refleja la complicidad que existe entre ambos y confirma que la relación atraviesa uno de sus momentos más estables.

Aunque las redes sociales de la nieta de la duquesa de Alba permanecen cerradas al público, las del diestro permiten asomarse a algunos momentos de su día a día. En esta ocasión, la publicación no tardó en llamar la atención de sus seguidores. Tana reaccionó con un corazón y el emoji de una tortuga, un detalle que muchos han interpretado como un guiño cómplice entre ambos o incluso como alguno de esos apodos cariñosos que suelen surgir en las relaciones.

Una historia que surgió en un momento complicado

La relación entre la hija de Fran Rivera y Andrés Roca Rey comenzó a sonar con fuerza en abril de 2026. Fue entonces cuando los rumores empezaron a multiplicarse, coincidiendo con la grave cogida que sufrió el torero en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla.

Sin embargo, quienes conocen a la pareja aseguran que aquello no fue un flechazo repentino. Ambos compartían círculo de amistades desde hacía tiempo y el vínculo se había ido estrechando poco a poco. Las alarmas terminaron de dispararse cuando Tana Rivera, visiblemente preocupada, acudió a interesarse por el estado del diestro tras el percance sufrido en el ruedo. Aquella imagen dio la vuelta a los medios y fue interpretada como la confirmación de que entre ellos existía algo más que una amistad.

El consejo de Fran Rivera

A medida que las informaciones sobre el romance fueron creciendo, también llegaron las primeras reacciones familiares. Una de las más comentadas fue la de Fran Rivera, que habló con la prensa mientras Roca Rey continuaba recuperándose de la cogida. «Si esta relación sigue y continúa, van a ser unos años de estar siempre en vilo», aseguró entonces el diestro. Unas palabras que reflejaban perfectamente la realidad de una profesión en la que el riesgo forma parte del día a día.

No deja de ser una situación que Eugenia Martínez de Irujo conoce bien. Durante años vivió con la incertidumbre que acompaña a quienes comparten su vida con una figura del toreo, una experiencia que ahora parece repetirse en la historia de su hija.

La polémica que acompañó al romance de Tana Rivera y Roca Rey

La relación también generó cierta controversia por la reacción de Marina Díaz, expareja de Andrés Roca Rey y amiga de Tana Rivera. Ambas pertenecen al mismo entorno social y, según distintas informaciones, llegaron incluso a compartir piso durante una etapa de su vida en Madrid.

Tal y como explicó en su momento el periodista Javi Hoyos, la mexicana se habría llevado una gran decepción al conocer la nueva relación del torero. Personas de su entorno aseguraban que consideraba el distanciamiento con Roca Rey como una simple pausa temporal y no como una ruptura definitiva. La aparición de Tana Rivera en la vida del diestro cambió por completo ese escenario.

Meses después de que todo saliera a la luz, la tormenta parece haber quedado atrás. La pareja continúa avanzando con discreción, pero también con la naturalidad de quienes ya no tienen necesidad de esconderse. Y si algo demuestra la última imagen compartida por Roca Rey es que, pese a las dificultades iniciales, ambos atraviesan uno de los momentos más felices de su historia.