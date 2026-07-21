Hay días en los que el calor no da tregua pero Lidl tiene un ventilador que es perfecto: potente, portátil y barato

El verano de 2026 se va a recordar por ser el de la victoria de España en el Mundial de Fútbol, pero es más que evidente que también se va a recordar como uno de los más calurosos si tenemos en cuenta las olas de calor que ya hemos pasado, la que llega esta semana y también que las temperaturas no han dejado de subir desde el pasado mes de julio. Por ello, el aire acondicionado es casi algo obligado en muchas casas, pero también se buscan alternativas para no gastar tanto o por si acaso no se tiene aire y entre las muchas, nada como elegir el ventilador de Lidl con el que sí o sí puedes hacer frente al calor de estos días.

Tenemos claro que los ventiladores no enfrían como un aire acondicionado, pero sí ayudan a hacer el ambiente mucho más llevadero, especialmente cuando se necesita algo práctico que se pueda mover de una habitación a otra sin complicaciones. Y ahí es donde entran opciones como la que tiene Lidl en su tienda online. Un ventilador de torre que, sin hacer demasiado ruido, se ha colocado entre las alternativas más interesantes por precio y prestaciones. Porque no todo el mundo quiere gastarse mucho dinero, pero sí necesita algo que funcione de verdad cuando el calor aprieta y que ya se agota en el bazar online del supermercado alemán.

Hay días en los que el calor no da tregua pero Lidl tiene un ventilador que es perfecto

El modelo que vende Lidl bajo su marca Tronic responde a lo que muchos buscan en estos días: algo sencillo, que no ocupe demasiado espacio y que se pueda usar sin complicaciones. Tiene un diseño vertical tipo torre, lo que permite colocarlo en cualquier rincón sin que estorbe demasiado, algo importante en pisos donde cada metro cuenta y además sigue la última tendencia para este tipo de electrodoméstico.

Además, su altura, de unos 79 centímetros, hace que el aire se distribuya a una altura cómoda, sin necesidad de colocarlo sobre muebles o improvisar soluciones. Es uno de esos detalles que no se valoran hasta que se usa en casa varios días seguidos. A esto se suma un peso ligero, alrededor de 2,4 kilos, y un asa de transporte que facilita moverlo de una habitación a otra. En días de calor intenso como los que vamos a tener esta semana, esto se agradece: puedes tenerlo en el salón durante el día y llevártelo al dormitorio por la noche sin esfuerzo.

Tres velocidades y función de oscilación

En cuanto a funcionamiento, el ventilador cuenta con tres niveles de potencia: baja, media y alta. No es un aparato complejo, pero cumple con lo que se espera en este tipo de producto ya que permite ajustar la intensidad en función del momento del día, algo útil cuando el calor aprieta más o cuando se busca simplemente mover el aire por la noche sin demasiado ruido.

Uno de los puntos que más destacan es la función de oscilación, que alcanza unos 80 grados. Esto permite repartir el aire por toda la estancia en lugar de concentrarlo en un solo punto, algo clave para que el efecto sea más uniforme y no haya zonas donde el calor siga siendo insoportable. Por otro lado, el sistema de control es sencillo, con interruptores físicos para elegir velocidad y activar la oscilación. No hay complicaciones ni menús: encender, ajustar y listo.

Temporizador y consumo ajustado

Otro detalle que puede marcar la diferencia es el temporizador. Este ventilador permite programar su funcionamiento hasta 120 minutos, con apagado automático. Es especialmente útil para usarlo por la noche, cuando no apetece dejarlo funcionando durante horas pero sí ayuda a conciliar el sueño en los momentos de más calor.

En cuanto al consumo, cuenta con una potencia de 50 W, una cifra bastante contenida que permite usarlo durante varias horas sin que el gasto eléctrico se dispare. En un momento en el que muchos miran también la factura de la luz, este tipo de detalles gana importancia.

Un precio difícil de ignorar en plena ola de calor

Más allá de las características, hay un punto que explica por qué este ventilador está llamando la atención: su precio. Lidl lo vende por 19,99 euros y, además, solo está disponible en su tienda online, lo que suele hacer que se agote rápido cuando suben las temperaturas. En plena ola de calor, donde la demanda de ventiladores se dispara y muchos modelos suben de precio, encontrar una opción funcional por debajo de los 20 euros no es tan habitual. No es un aparato sofisticado ni pretende serlo, pero cumple con lo esencial.

Para quienes buscan una solución rápida, sin gastar demasiado y que puedan usar desde el primer día, este tipo de producto encaja bien. Sobre todo en semanas como esta, en las que el calor vuelve a ser protagonista y cualquier ayuda para refrescar la casa se agradece.