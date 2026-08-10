¿Dónde comprar gafas homologadas para ver el eclipse solar del miércoles por 1,50 euros?

La llegada del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto ha disparado el interés de las personas en las gafas de observación homologadas. Es por ello que varias cadenas de supermercados han ampliado la disponibilidad de este tipo de productos para responder al incremento de la demanda.

Ya se pueden adquirir en establecimientos como Aldi, Carrefour, Alcampo y Eroski, donde se comercializan distintos modelos a precios asequibles. Entre las opciones más económicas está Aldi, con unos productos por 1,49 y una promoción del 50% actualmente en vigor, y que cumple con la normativa europea. Muy cerca está Eroski, la cual sitúa las gafas en 1,50 la unidad. Carrefour, por su parte, tiene varias ofertas.

La compañía comercializa el conocido paquete de tres gafas de la marca Bresser por 8,90 euros a través de su tienda online, además de vender modelos individuales por 1,99 euros. Alcampo, en cambio, las vende por 1,95 euros, aunque en algunos de sus establecimientos ya aparece como agotado, con lo que se refleja el aumento de compras ante la llegada del eclipse a España.

Importancia de usar gafas

Desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN) advierte que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede causar daños irreversibles en la vista. Es por ello que se recomiendan las gafas que cumplan la norma internacional EN ISO 12312-2:2015, elaborada especialmente para la observación directa del Sol. Del mismo modo, se recuerda que las gafas de sol convencionales no son una alternativa válida, independientemente del nivel de oscuridad de sus cristales.

El eclipse podrá ser visto en Madrid en torno a las 19:37 horas. El momento en que se produce la máxima ocultación tendrá lugar, en condiciones favorables, hacia las 20:32 horas y finalizará casi una hora después, sobre las 21:24 horas. Es recomendable también ir a lugares elevados para tener una observación limpia y ver el fenómeno de la mejor manera.