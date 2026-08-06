Se acerca el momento del eclipse solar total de 2026: consulta la fecha, la hora y el lugar donde podrás observar el fenómeno

Ya está en marcha la cuenta atrás para uno de los fenómenos más esperados del calendario astronómico. El próximo 12 de agosto, la Luna pasará entre la Tierra y el Sol, proyectando una estrecha franja de sombra sobre el planeta. Quienes estén dentro de esa trayectoria podrán ver desaparecer al sol por unos momentos. Fuera de ella, el eclipse solo será parcial y una parte del sol será visible (aunque sea mínima).

Según confirma la NASA, la trayectoria del eclipse total atravesará el norte de Rusia, Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico, gran parte de España y una pequeña zona de Portugal. En España, en ciudades como León y Zaragoza, el pico se alcanzará alrededor de las 20:30, poco antes del atardecer. La Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao, León, Burgos, Valladolid, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia, Lérida, Tarragona y Palma de Mallorca quedan dentro del pasillo de totalidad.

La mayoría de observadores verán el Sol oculto durante menos de dos minutos. Es posible que la duración sea mayor, pero no excedería de los dos minutos y medio. El eclipse arrancará hacia las 19:30 h; la Luna cubrirá el Sol por completo entre las 20:27 h y las 20:30 h, según la ciudad, y la fase parcial se apagará sobre las 21:20 h.

Qué llama la atención de este fenómeno

Se trata del primer eclipse solar total visible en Europa continental desde 1999. Este fenómeno también permitirá hacer estudios del Sol y de la atmósfera terrestre, con un avión de gran altitud de la NASA. Para poder observar el eclipse sin problema, es fundamental usar gafas especiales o filtros solares adecuados. Las gafas de sol comunes, las cámaras, los binoculares y los telescopios sin protección pueden causar lesiones oculares graves.

Las gafas se pueden adquirir en ópticas, tiendas especializadas en astronomía, museos y centros científicos que comercializan estos productos y los distribuidores autorizados por el CNIG. Además, algunos ayuntamientos, asociaciones astronómicas y entidades organizadoras de actividades de observación también repartirán gafas homologadas entre los asistentes. La ONCE y el Gobierno repartirán dos millones de gafas; 1,7 la ONCE y el resto se entregarán a través de la FECYT en diferentes actividades de divulgación.