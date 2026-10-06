Lluvia de estrellas Oriónidas 2026: cuándo alcanza su máximo esplendor

Cruzarse con una estrella fugaz siempre frena el tiempo un segundo. Hay noches de otoño donde la atmósfera entera parece inclinarse para recordarnos que flotamos sobre un rastro de escombros cósmicos, y octubre trae sin falta esa cita anual con las Oriónidas. No es una lluvia que sature la bóveda con un centenar y medio de trazos por hora; su atractivo reside en la velocidad brutal con la que cortan la oscuridad y, sobre todo, en la naturaleza mítica del rastro que las alimenta.

Calendario 2026

Para este año 2026, el calendario sitúa la máxima actividad entre las madrugadas del 21 al 22 y del 22 al 23 de octubre. El fenómeno, claro, no se enciende de golpe como una bombilla. La Tierra atraviesa ese carril de partículas durante varias semanas, pero son esas dos o tres noches centrales las que concentran la mayor densidad de impactos y, por tanto, las mejores opciones de captura visual.

El eco del Halley en la atmósfera

Detrás de cada destello verdoso o rojizo que rasga el cielo se esconde un viejo conocido del vecindario solar: el cometa 1P/Halley. Cada vez que este visitante periódico se acerca al calor del Sol, va soltando millones de partículas de polvo y roca que quedan suspendidas a lo largo de su órbita. Nuestro planeta cruza ese carril de residuos dos veces al año, regalándonos las Eta Acuáridas en mayo y estas Oriónidas cuando el otoño ya empieza a enfriar los campos.

Piénsalo un momento. La luz que ves desintegrarse a unos sesenta y seis kilómetros por segundo procede de un material desprendido por el Halley hace siglos, quizás cuando por aquí todavía se viajaba en carro. Esa escala temporal da vértigo si se contempla con calma.

Estrategia frente a la Luna de octubre

Observar el fenómeno este año exigirá calcular bien los tiempos debido a la interferencia lunar. Durante las noches del pico máximo, el satélite se encontrará en una fase gibosa creciente, iluminada en torno al 80 €, un foco inmenso que inundará el firmamento de luz difusa y borrará los meteoros más sutiles durante las primeras horas de la madrugada.

Lejos de ser un motivo para tirar la toalla y quedarse en el sofá, esto marca una pauta muy clara para el aficionado: el verdadero espectáculo útil se concentrará en la ventana previa al alba. Una vez que la Luna se ponga por el horizonte oeste, quedarán unas pocas horas de oscuridad limpia antes de que los primeros arreboles del crepúsculo matutino apaguen las estrellas.

Es ahí, con los ojos ya adaptados a la negrura, donde hay que estar apostado. No saques prismáticos ni telescopios; reducen tanto el campo de visión que solo sirven para frustrar al cazador de estrellas. La vista cansada pero libre es siempre la mejor herramienta.

Buscando el radiante sin obsesiones

El radiante, el punto imaginario del que parecen brotar los destellos, se sitúa muy cerca de la emblemática constelación de Orión y de su característico cazador, justo al norte de la brillante estrella Betelgeuse. Buscar esa zona ayuda al principio a identificar el rastro de las fugaces hacia atrás, pero cometerías un error si fijaras la mirada exclusivamente en ella.

Las partículas suelen mostrarse más brillantes y con estelas más largas si abarcas un sector más amplio del cielo, a unos cuarenta o cincuenta grados de distancia de la constelación. Al final, la paciencia pesa más que la técnica. Un termo con café caliente, una esterilla cómoda para tumbarse bocarriba y ropa de abrigo suficiente para aguantar el relente de octubre son los únicos compañeros fiables cuando las tasas rondan los veinte meteoros por hora bajo cielos prístinos.

El refugio de la oscuridad real

Escapar de los núcleos urbanos y de sus halos naranjas de contaminación lumínica marca la línea divisoria entre contar tres desvanecimientos tenues en toda la noche o disfrutar de un desfile constante de trazos luminosos. Los enclaves situados en zonas de media montaña o llanuras despejadas ofrecen la transparencia atmosférica que buscas.

Conviene recordar que el ojo humano necesita entre veinte y treinta minutos de oscuridad absoluta para alcanzar su máxima sensibilidad retiniana. Encender la pantalla del teléfono móvil para mirar la hora arruina ese esfuerzo en un segundo, obligando a reiniciar el reloj biológico de la visión nocturna. Si necesitas consultar mapas celestes, un filtro rojo en el dispositivo es mano de santo.

La física invisible de la noche

La física que hay detrás de cada destello merece una pausa mental mientras miras hacia arriba. En ocasiones, los meteoros más generosos dejan tras de sí una estela persistente, un fino filamento luminoso que flota y se deforma despacio movido por el viento estratosférico durante varios segundos antes de disiparse.

Afrontar una noche así es, en el fondo, un ejercicio de desaceleración obligatoria. Exige aceptar la inmensidad del espacio sin prisas, comprobando cómo un minúsculo grano de polvo ilumina por un instante la noche fría y reconecta nuestra rutina con los ciclos profundos del sistema solar.