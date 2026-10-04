Lluvia de estrellas Dracónidas 2026: cuándo será el pico y cómo ver los meteoros

Llega octubre y el cuerpo ya pide una chaqueta gorda nada más cruzar el umbral de la puerta al caer el sol. El ambiente cambia de golpe. Atrás quedan las noches estivales de mangas de camisa y las lluvias de estrellas donde uno se tumba en el suelo templado sin mirar el reloj. Ahora toca enfundarse un buen polar, calzarse botas cómodas y preparar un termo con café bien cargado si de verdad pretendes pasar unas horas a la intemperie sin congelarte en el intento.

Una gran cita en el cielo que no hay que perderse

La gran cita celeste de estas primeras semanas otoñales son las Dracónidas. Mucha gente confunde la astronomía con una ciencia estricta de números y cálculos fríos, pero quienes llevamos años saliendo al campo sabemos que esto se parece más a una jornada de pesca. Te instalas, miras arriba y cruzas los dedos para que la suerte acompañe.

El periodo oficial de actividad se mueve siempre entre el 6 y el 10 de octubre. Sin embargo, el momento clave para este 2026 apunta directamente a la noche del 8 al 9 de octubre, cuando la Tierra atraviesa los restos de polvo y partículas que dejó el cometa 21P/Giacobini-Zinner en su ruta habitual alrededor del Sol.

Un evento con toques de sorpresa e imprevisibles

Lo divertido de este enjambre en concreto es su carácter imprevisible. No estamos ante las Perseidas, aquellas de agosto donde sabes que vas a ver decenas de trazos brillantes sí o sí. Las Dracónidas suelen ser bastante discretas en una temporada normal, dejándonos una media modesta de unos cinco meteoros por hora. Ahora bien, los cometas de periodo corto guardan sorpresas en la recámara.

De vez en cuando, el planeta choca contra acumulaciones densas de escombros y se desatan auténticas tormentas fugaces que pillan con la guardia baja a cualquiera. Aunque las previsiones meteorológicas y astronómicas marcan una actividad moderada y tranquila para esta edición, la incertidumbre de no saber si el firmamento regalará de repente un fogonazo inesperado es justo lo que nos engancha a los aficionados.

La fase lunar y su importancia práctica

Para redondear la jugada, la fase lunar juega esta vez a nuestro favor de manera absoluta. La luna se encuentra en un cuarto menguante muy avanzado, lo que se traduce en que su presencia apenas molestará durante las horas clave de la madrugada.

Al salir el satélite bien entrada la noche, las horas centrales ofrecerán una oscuridad profunda y limpia, un lujo imprescindible para cazar esos destellos sutiles y tenues que en otras circunstancias se tragaría la claridad.

A quienes empiezan en esto de la observación nocturna siempre le damosel mismo consejo: olvídate de buscar la constelación del Dragón nada más oscurecer. Aunque el radiante, ese punto imaginario del que parecen nacer las estrellas fugaces, se sitúa hacia el norte, lo inteligente consiste en tumbarse holgadamente en una postura cómoda y abarcar con la mirada la mayor porción posible de cielo abierto.

Los rastros luminosos cruzarán de repente diferentes zonas de la bóveda, dibujando líneas muy rápidas y de tonos rojizos característicos debido a la baja velocidad con la que estas partículas penetran en la atmósfera terrestre.

La contaminaicón lumínica

Alejarse de los núcleos urbanos sigue siendo la norma de oro. Un camino rural apartado, un alto despejado o cualquier descampado sin farolas ni halos de luz artificial transformarán la experiencia por completo. Tarda un mínimo de veinte minutos para que tus ojos se acostumbren a la oscuridad antes de poder detectar las primeras estrellas; por lo tanto lo mejor es mantener todos los pantallas de tus dispositivos móviles apagadas hasta entonces.

El efecto de la contaminación lumínica en los pueblos y ciudades es comparable a un velo que estropea toda la experiencia. En la práctica encontrar un horizonte lo suficientemente oscuro es la clave para disfrutar de la vista o simplemente ver cuatro estrellas dispersas.

Llega Saturno y sus anillos

Mientras el firmamento va transcurriendo despacio, la misma madrugada del 8 al 9 de octubre ofrece la excusa perfecta para repasar otros tesoros de temporada. Hacia el este, tras la caída de la noche, asoma la silueta amarillenta de Saturno, ideal para enfocar con unos prismáticos estables o un pequeño telescopio y distinguir sus inconfundibles anillos.

Algo más tarde, con la noche bien avanzada, la imponente galaxia de Andrómeda y el cúmulo abierto de las Pléyades completan una ruta celeste de lo más completa. No hay prisa cuando se está ahí fuera; el tiempo parece detenerse entre constelaciones mientras el frío de la madrugada nos recuerda que estamos vivos y prestando atención a algo mucho más grande que nuestras rutinas diarias.

Abrigos abrochados, paciencia frente al frío leve del campo y la mirada fija en lo alto. Las Dracónidas recuerdan cada mes de octubre que la quietud del universo siempre guarda pequeños espectáculos silenciosos para quienes se toman el tiempo de contemplarlos.