Lluvia de estrellas Perseidas 2026: fechas, hora y los mejores lugares para ver las Lágrimas de San Lorenzo

Mirar al cielo en una noche despejada ya nos muestra un paisaje mágico, pero si encima tienes la suerte de ver una lluvia de estrellas en directo, disfrutarás el doble de la experiencia. Si todavía no has tenido la suerte de presenciar una en directo, tranquilo, que este año 2026 se producirá una gran lluvia de estrellas, pero, ¿cuándo es y dónde se verá mejor?

Este fenómeno no se observa igual desde todos los puntos. Influyen muchos factores que hacen que esta se vea con mayor claridad y nitidez, como la contaminación del aire o la cantidad de nubes que haya en el cielo. Es por ello que se deben conocer cuáles serán los mejores puntos para verla.

Cuándo es la lluvia de estrellas 2026

Aunque este fenómeno pueda parecer que se produce cada muchos años, es cierto que en los últimos dos años hemos tenido la suerte de disfrutarlo. Si te perdiste la del año pasado, apúntate bien la fecha de esta para no perdértela. Las famosas Perseidas serán visibles en nuestros cielos la noche del 12 al 13 de agosto.

Las condiciones climatológicas serán ideales porque la Luna estará en fase de luna nueva, lo que significa que el cielo estará completamente oscuro, permitiendo ver incluso aquellas que son menos visibles. Es por ello que, además, es de vital importancia tener en cuenta la hora, dado que, durante la noche, el cielo oscuro permite que el brillo de las estrellas deslumbre con mayor potencia.

Dónde ver la lluvia de estrellas 2026

La regla de oro para disfrutar de cualquier lluvia de estrellas es muy sencilla: escapar de la contaminación lumínica. Las luces de las ciudades son el enemigo número uno de los observadores del cielo. Para ver bien las estrellas fugaces, necesitas un cielo lo más oscuro posible.

Los mejores sitios son las zonas de montaña y el interior peninsular con baja densidad de población. Lugares como las Islas Canarias (especialmente el Teide en Tenerife y el Roque de los Muchachos en La Palma) ofrecen uno de los cielos más limpios del mundo. En la península, destacan puntos como la Sierra de Gredos (Ávila), el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres), la Sierra Morena (Andalucía) o zonas de Teruel y Cuenca, los cuales son las zonas más ideales para poder disfrutar de esta lluvia de estrellas este año.