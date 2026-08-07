Pedro Duque, astronautra, sobre el eclipse solar total del 12 de agosto: «La luz se volverá rara, bajará la temperatura y los animales se comportarán de manera rara»

Queda menos de una semana para el eclipse solar del 12 de agosto y la expectación ya se nota. En España no se veía uno total desde hace más de un siglo y, en esta ocasión, habrá zonas del norte, centro y este donde podrá observarse por completo. Eso sí, los expertos recuerdan lo básico: usar gafas homologadas para evitar daños en la vista. Pero no sólo eso, el astronauta e ingeniero aeronáutico Pedro Duque ha explicado qué se va a notar realmente durante esos minutos ya que no sólo se oscurecerá el cielo y la luz cambiará, la temperatura bajará ligeramente y algunos animales pueden comportarse de forma poco habitual.

El del próximo miércoles no es un eclipse más. En España hace más de un siglo que no se ve uno total y, además, este llega acompañado de otros dos en los próximos años. Eso ha hecho que mucha gente que normalmente no presta atención a estos fenómenos tenga ya la fecha del 12 de agosto bien marcada si bien además, el evento durará poco, apenas unos minutos en los que la Luna se colocará justo delante del Sol. No lo tapará en todo el planeta, sólo en una franja muy concreta y ahí será donde realmente merezca la pena mirar al cielo.

Pedro Duque, astronautra, sobre el eclipse solar total del 12 de agosto

No en todas partes se verá igual. Según ha explicado Pedro Duque, la franja donde el eclipse será total cruza el país desde Galicia hasta Castellón y también alcanza Baleares. Dentro de esa línea, el Sol llegará a desaparecer por completo durante unos instantes. Fuera de ella, lo que se verá será un eclipse parcial, con una parte del disco solar cubierto.

La diferencia es importante si bien en un eclipse parcial hay cambios, pero más sutiles, mientras que en uno total, el entorno se transforma durante unos minutos. Y más allá de España, el fenómeno también será visible en zonas como Islandia, Groenlandia, el norte de Rusia o parte del Atlántico. Aun así, que atraviese la península lo convierte en algo poco habitual aquí.

Qué se va a notar cuando ocurra

Lo más llamativo no va a ser sólo mirar al cielo, sino también lo que pasa alrededor.»La luz se volverá rara, se apagarán los colores y bajará la temperatura», explica Duque. Será casi como si fuera de noche, aunque muchos notarán como la luz es ligeramente distinta. De hecho, todo va a ser distinto durante los minutos que dure. Y en cuanto a lo que Duque dice de la temperatura, no será un cambio brusco, aunque sí que se va a notar sobre todo si estamos en la calle.

Y luego están los animales. Es posible que las aves reaccionaen como si estuviera anocheciendo, de modo que lo más normal es que se callen, cambien su comportamiento o busquen refugio. Es algo breve, pero llama la atención.

Por otro lado habrá un momento especialmente esperado que es el llamado «anillo de diamante». Será el último destello de luz que se verá antes de que el Sol quede completamente cubierto. Apenas dura unos segundos y después llegará la totalidad. El cielo se oscurecerá, aparece la corona solar y, casi sin darte cuenta, se terminará.

Por qué la Luna puede tapar al Sol

Puede parecer extraño que algo mucho más pequeño como la Luna sea capaz de cubrir al Sol por completo. La explicación está en la distancia. El Sol es unas 400 veces más grande que la Luna, pero también está unas 400 veces más lejos. Esa coincidencia hace que, vistos desde la Tierra, ambos tengan un tamaño muy parecido. Por eso, en el momento exacto en el que se alinean, la Luna puede llegar a ocultarlo por completo durante unos instantes.

A qué hora verlo y qué no se debe hacer

El eclipse comenzará por la tarde. En España, la fase parcial arranca a las 17.34. La totalidad llega a las 18.58, alcanza su punto máximo sobre las 19.45 y termina a las 20.34. Después, el fenómeno irá desapareciendo poco a poco hasta las 21.57. Aunque todo el proceso durará varias horas, la parte más espectacular será de apenas dos minutos. Y hay una norma que no se puede ignorar que no mirar directamente al Sol sin protección.

Las gafas homologadas serán necesarias durante casi todo el eclipse. Sólo en el momento exacto en el que el Sol queda completamente cubierto se pueden retirar, y durante muy poco tiempo. En cuanto reaparece la luz, hay que volver a utilizarlas de modo que los expertos aconsejan que nos las pongamos y no hagamos nada hasta que todo acabe ya que son apenas un par de minutos. Por último, para quienes no puedan verlo en directo, también habrá retransmisiones en distintas plataformas digitales, incluidas las de la NASA, que permitirán seguir el fenómeno desde cualquier lugar.