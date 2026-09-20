El ADN confirma dos linajes genéticos nunca antes descritos del aguacate en Nicaragua: están relacionados con una migración en Colombia de hace 5.000 años

Un equipo de investigadores secuenció el ADN de aguacates criollos cultivados en huertos y fincas de Nicaragua, Honduras y Chiapas (México) y detectó dos linajes genéticos del aguacate que no habían sido descritos hasta ahora. El hallazgo, publicado en la revista científica Plants, People, Planet, documenta poblaciones tradicionales genéticamente distintas de las variedades comerciales que dominan el mercado.

El análisis incluyó 47 variedades criollas y tres híbridos comerciales, 32 de ellos de Nicaragua, 15 de Chiapas y tres de Honduras, comparados con 222 conjuntos de datos genómicos publicados con anterioridad. Los investigadores también entrevistaron a cultivadores locales sobre el manejo tradicional del árbol y su papel en la biodiversidad de cada región.

Dos linajes genéticos del aguacate sin precedentes en Nicaragua y Honduras

El análisis genético reveló dos linajes de aguacate criollo hasta ahora no descritos, bautizados TL-1 y TL-2 (de traditional lowland, «tierras bajas tradicionales», en inglés). Aparecieron en las poblaciones de zonas bajas de Nicaragua y Honduras, alejadas de la producción comercial de exportación.

A diferencia de los ejemplares de Chiapas, que muestran hibridación reciente con variedades comerciales, estos dos grupos se mantuvieron genéticamente diferenciados.

El aguacate (Persea americana) es originario de Centroamérica y Sudamérica y tiene tres ecotipos comerciales reconocidos, el mexicano, el guatemalteco y el de tierras bajas. Según el análisis genético de los autores, basado en patrones de variación hereditaria, TL-1 y TL-2 son poblaciones genéticas enteramente nuevas dentro de la misma especie de aguacate, y no híbridos de linajes previamente descritos.

¿Por qué el ADN del aguacate de Nicaragua remite a Colombia?

La identidad genética de TL-2 se explica en gran parte por una ascendencia compartida con variedades costeras de Colombia. Esa coincidencia apunta a un episodio de migración antigua, en el que comunidades de la costa colombiana se habrían desplazado hacia el norte, hasta las tierras bajas de Centroamérica.

Esas comunidades habrían llevado consigo aguacates que después se cruzaron con las poblaciones nativas del linaje TL-1, y habrían dado origen así al grupo genético mixto TL-2.

Los autores vinculan ese desplazamiento con la migración, ocurrida hace unos 5.000 años, de los ancestros de los pueblos chibchas desde Colombia hacia Costa Rica, un movimiento que coincidió con el inicio de la producción de alimentos a gran escala en Centroamérica.

El aguacate criollo, una reserva genética frente al monocultivo de exportación

El aguacate es una materia prima multimillonaria a nivel mundial, y la presión del mercado de exportación empuja a los productores locales a sustituir la diversidad de frutales nativos por variedades comerciales, según el estudio.

Las poblaciones tradicionales, entre ellas TL-1, TL-2 y una variedad de zonas altas conocida como aguacate de mico, muestran una diversidad genética igual o superior a la de las variedades comerciales, un recurso valioso para programas de mejora frente al cambio climático y las plagas.

Sin embargo, un agricultor nicaragüense empleado de Voca Foods, una de las mayores productoras de aguacate del país, contó a los investigadores que talaba árboles criollos longevos para dejar espacio a variedades comerciales destinadas a la exportación a Estados Unidos. Según los autores del estudio, ese reemplazo ilustra la presión que enfrenta la biodiversidad nativa del aguacate en Centroamérica.

La investigación de la Universidad A&M de Texas que rastrea el origen secreto del aguacate

Kevin Wann, doctorando en Arqueología del Departamento de Antropología de la Universidad A&M de Texas, es uno de los autores del estudio. Su tesis doctoral compara genomas de aguacates comerciales, silvestres, antiguos y locales, y documenta el conocimiento ecológico tradicional de cultivadores del sur de México, Nicaragua y Honduras para entender cómo los pueblos antiguos domesticaron el aguacate antes y después de la llegada europea.

El estudio sobre el aguacate también lo firman Heather B. Thakar, Courtney A. Hofman, Hector Neff y Logan Kistler como coautores, en la misma investigación publicada en Plants, People, Planet.