Los biólogos no dan abasto: escanean la Gran Barrera de Coral y el ADN revela 584 especies desconocidas y 362.802 tipos de virus bajo el mar

Un equipo internacional de científicos ha cartografiado el microbioma de la Gran Barrera de Coral, en Australia, y detectó 584 especies de bacterias y arqueas que no figuraban en ninguna base de datos genómica hasta ahora. El análisis del ADN marino del arrecife también reveló 362.802 tipos de virus distintos.

El hallazgo se publicó en la revista científica Nature en julio de 2026. La investigación estuvo liderada por la Universidad de Queensland y el Instituto Australiano de Ciencias Marinas, con la participación del Centro de Investigación del Microbioma de Brisbane.

El equipo tomó 192 muestras de agua marina en 48 puntos del arrecife, con botellas oceanográficas suspendidas sobre los corales. El material genético se secuenció con una combinación de tecnología Nanopore, de lectura larga, e Illumina, de lectura corta.

¿Qué reveló el análisis del ADN de la Gran Barrera de Coral?

La secuenciación del ADN identificó 5.283 genomas bacterianos y arqueales en las muestras de agua, agrupados en 876 especies distintas tras eliminar duplicados.

De ese total, 584 especies, el 66,7 %, no existían en ninguna base de datos genómica previa. El mismo análisis detectó 808.585 genomas virales, agrupados en las 362.802 especies de virus distintas presentes en el agua del arrecife.

¿Cómo se construyó el mapa genético de la Gran Barrera de Coral?

El equipo construyó una base de datos propia, la Great Barrier Reef Microbial Genomes Database, que integra secuencias procariotas, virales y eucariotas de las muestras. La combinación de tecnologías de secuenciación permitió recuperar organismos que las técnicas convencionales suelen pasar por alto, en particular bacterias con bajo contenido de guanina y citosina (dos de las bases del ADN).

Según el estudio, esos microorganismos de bajo contenido genético quedaban subrepresentados hasta 18 veces en las lecturas cortas frente a las de lectura larga. Algunas bacterias como Pelagibacterales, SAR86 y Marinisomatota, antes poco visibles en los estudios marinos, aparecieron con muchos más genomas gracias a esa mejora técnica.

Parasynechococcus fue el procariota dominante en las muestras, con una abundancia relativa promedio cercana al 9 %, que llegó a superar el 35 % en algunos puntos del arrecife.

¿Cuáles son las 584 especies desconocidas halladas en la Gran Barrera de Coral?

De los 5.283 genomas bacterianos y arqueales recuperados, 1.505 alcanzaron calidad alta, con más del 90 % de genoma completo y menos del 5 % de contaminación. Otros 345 resultaron circulares, es decir, genomas completos sin fragmentar. Las 584 especies nuevas representan más de dos tercios del total de especies identificadas en el arrecife.

¿Qué representan los 362.802 tipos de virus descubiertos bajo el mar?

Los virus representaron entre el 4 % y el 27 % de cada muestra genética, con un promedio del 13 %. Entre los hallazgos, destacan 312 virus del orden Crassvirales, un grupo poco conocido en ambientes marinos hasta ahora.

De ellos, 167 conservaban marcadores genéticos que permitieron confirmarlos como una variante propia de los mares tropicales, distinta de la que existe en aguas antárticas.

¿Para qué sirve el mapa genético de la Gran Barrera de Coral?

La composición microbiana del agua permitió predecir, con una precisión de entre el 71,4 % y el 74,6 %, si un tramo del arrecife está protegido de la pesca o no. Las zonas de reserva integral concentraron bacterias oligotróficas, adaptadas a pocos nutrientes, mientras que los tramos con pesca activa mostraron más bacterias copiotróficas, que crecen con mayor disponibilidad de materia orgánica.

Las reservas sin pesca también registraron niveles más bajos de nitrógeno disuelto que los tramos pesqueros, una diferencia que el equipo atribuye al efecto de la gestión pesquera sobre el ecosistema microbiano del arrecife.