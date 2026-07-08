El ADN explica que las personas que sufren ansiedad no es por estrés o nervios: podría tratarse de una herencia genética europea

Un metaanálisis publicado en Nature Human Behaviour en junio de 2026 identificó 80 variantes genéticas asociadas con los síntomas de ansiedad generalizada en personas de ascendencia europea. El estudio analizó los datos de 693.869 individuos procedentes de 14 cohortes de ocho países, entre ellos el Reino Unido, Australia, Estonia, Noruega y Alemania. Se trata del metaanálisis genómico de síntomas de ansiedad más amplio hasta la fecha.

Los estudios previos con gemelos habían estimado que entre el 20 % y el 60 % de la variabilidad en los trastornos de ansiedad tiene origen hereditario. Sin embargo, este nuevo análisis va más allá e identifica las variantes concretas del ADN implicadas en esa herencia, a partir de datos de muestras de población general, clínicas y biobancos de varios países europeos, además de Estados Unidos y Australia.

¿Qué variantes del ADN se asocian con la ansiedad según el estudio genético?

De las 80 variantes identificadas, 39 son nuevas para la ansiedad, es decir, no habían sido vinculadas con este trastorno en estudios anteriores. La heredabilidad basada en SNP (variantes de un solo nucleótido) fue del 5,9 %, una cifra que coincide con otros análisis genómicos de síntomas de ansiedad medidos de forma cuantitativa en lugar de con diagnósticos binarios.

Entre los genes identificados destacaron PCLO, que codifica una proteína de las sinapsis relacionada con la liberación de neurotransmisores, y SORCS3, que interviene en el funcionamiento postsináptico y la regulación del receptor de glutamato en el hipocampo, una región asociada a la memoria y la extinción del miedo.

Los análisis de vías biológicas señalaron los procesos sinápticos y axonales como los más relevantes, con expresión enriquecida en distintas regiones del cerebro, entre ellas la corteza frontal, el cerebelo y el córtex cingulado anterior.

El estudio también calculó correlaciones genéticas entre la ansiedad y otras condiciones. Las más altas correspondieron al neuroticismo y los síntomas depresivos y a los trastornos de ansiedad clínicos. Se hallaron correlaciones moderadas con el síndrome del intestino irritable y el dolor crónico. Las más bajas correspondieron a enfermedades coronarias, endometriosis y migraña.

¿Por qué la base genética de la ansiedad se identificó en muestras europeas?

Los trastornos de ansiedad son las condiciones de salud mental más prevalentes a escala mundial y sus tasas han aumentado en la última década, especialmente entre adultos jóvenes.

El equipo investigador, liderado por Thalia C. Eley, profesora del Centro de Psiquiatría Social, Genética y del Desarrollo del King’s College de Londres, optó por medir los síntomas de forma cuantitativa en lugar de mediante diagnósticos binarios, lo que permitió capturar la variabilidad genética en todo el espectro.

El análisis se centró en personas de ascendencia europea por la mayor disponibilidad de datos en esa escala. Sin embargo, las puntuaciones poligénicas derivadas del estudio predijeron síntomas de ansiedad también en muestras de ascendencia africana y asiática del sur, lo que sugiere que parte de la arquitectura genética se comparte entre poblaciones.

Los autores señalan en la publicación que la genética de la ansiedad sigue siendo menos estudiada que la de otras condiciones de salud mental como la depresión o la esquizofrenia.

Los nuevos identificados podrían ser relevantes para el desarrollo de intervenciones farmacológicas orientadas a las vías sinápticas y axonales que el estudio sitúa como principales señales biológicas de este trastorno.