Los biólogos aún están con la boca abierta: un barco pesquero de capital gallego recaptura en Argentina una merluza liberada hace 13 años

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) de Argentina registró en junio de 2026 la recaptura de una merluza negra que había sido marcada y liberada trece años antes, en 2013.

El hallazgo es un récord de permanencia en libertad para el programa de marcado y recaptura que ese organismo oficial argentino lleva adelante desde hace más de dos décadas en el Atlántico sudoccidental.

La recaptura fue realizada por una flota vinculada a Argenova, filial argentina del Grupo Nueva Pescanova, una empresa de capital gallego con sede en Vigo. Argenova opera en el talud continental argentino a través del palangrero Argenova XIV, el único buque activo de la flota argentina dedicado a la pesquería de merluza negra.

¿Qué merluza negra recapturó en Argentina el barco de capital gallego?

La especie involucrada es la merluza negra (Dissostichus eleginoides), también conocida como bacalao de profundidad. Es uno de los peces más longevos del Atlántico sudoccidental y puede superar los 50 años de vida. Habita en aguas profundas del talud continental y subantártico, lo que la convierte en una especie de alta valoración económica y de difícil seguimiento científico.

El ejemplar en cuestión fue marcado el 12 de mayo de 2013 durante una campaña de investigación del INIDEP en el talud continental argentino, a 1.054 metros de profundidad frente a la provincia de Buenos Aires.

El equipo técnico del instituto le colocó una marca de identificación y lo devolvió al océano como parte del programa de seguimiento de la especie.

¿Dónde fue recapturada la merluza negra marcada hace 13 años?

Según información recogida por el medio especializado Revista Puerto, la recaptura ocurrió el 6 de junio de 2026, a apenas 62 kilómetros del punto donde el ejemplar había sido liberado trece años antes.

El área de recaptura fue, por lo tanto, prácticamente la misma zona del talud continental frente a Buenos Aires donde se inició el seguimiento. El dato contrasta con otros registros del programa, en los que algunos individuos llegaron a desplazarse más de 3.000 kilómetros.

El INIDEP informó que la mayoría de las recapturas del programa se producen a menos de 100 kilómetros del lugar original de marcado, lo que sugiere un comportamiento de alta fidelidad de zona en esta especie. El registro de 2026 es excepcional no por la distancia, sino por el tiempo transcurrido: trece años es el período más largo en libertad documentado desde el inicio del programa.

El programa de marcado de merluza negra del INIDEP en Argentina

Según confirmó el Gobierno de Argentina, el plan de marcado de merluza negra se lleva adelante en el buque Argenova XIV en el sector norte del talud continental. El objetivo es obtener información sobre los patrones de desplazamiento y la dinámica poblacional de la especie, datos imprescindibles para una gestión pesquera responsable.

Desde el inicio del programa, en 2004, el INIDEP marcó y liberó 6.009 ejemplares de merluza negra y registró 122 recapturas. Eso equivale a una tasa de retorno de aproximadamente el 2 %, consistente con los valores habituales para programas de este tipo en pesquerías de aguas profundas.

La recaptura de 2026 aporta un dato inédito para el seguimiento de la especie en el Atlántico sudoccidental: un individuo adulto que permaneció durante trece años en la misma región del talud, a una profundidad y en unas condiciones de temperatura y presión que pocos peces soportan durante tanto tiempo.