La zoología mundial no da crédito: descubren en Galápagos a casi 2 km de profundidad un pulpo azul del tamaño de una cápsula de café

Un equipo de científicos identificó una nueva especie de pulpo de color azul intenso en las profundidades del océano Pacífico, frente a las costas de las islas Galápagos. El animal, bautizado como Microeledone galapagensis, fue avistado a 1.773 metros bajo la superficie, en los montes submarinos próximos a la isla Darwin, en el extremo norte del archipiélago ecuatoriano.

El hallazgo, en realidad, tuvo lugar en julio de 2015 durante una expedición a bordo del buque de exploración E/V Nautilus. Sin embargo, el estudio que lo describe formalmente como nueva especie se publicó en la revista científica Zootaxa este 23 de mayo de 2026.

El trabajo estuvo liderado por investigadores del Museo Field de Chicago, con la colaboración de la Fundación Charles Darwin y la Dirección del Parque Nacional Galápagos.

¿Cómo es el nuevo pulpo azul del tamaño de una cápsula de café de las Galápagos?

Microeledone galapagensis es una especie completamente nueva para la ciencia, perteneciente al género Microeledone, un grupo de pulpos de aguas profundas poco documentado.

Su coloración azul intensa la distingue a primera vista, pero no es el único rasgo que la separa de otras especies del género. La piel lisa, el número reducido de ventosas en los brazos y la ausencia de saco de tinta suman un conjunto de características que, combinadas, no coinciden con ninguna especie conocida.

El animal tiene un tamaño suficientemente pequeño como para caber en la palma de la mano. Janet Voight, curadora emérita de invertebrados del Museo Field de Chicago y autora principal del estudio, describió su primera reacción al ver el espécimen: «Desde el primer momento supe que era algo muy especial. Nunca había visto nada igual».

¿Cómo se descubrió este pulpo azul en el fondo del Pacífico?

Un submarino robótico llamado Hercules localizó el espécimen durante la expedición del E/V Nautilus en los alrededores de la Isla Darwin. De regreso en el laboratorio, el equipo optó por la tomografía computarizada de alta resolución, conocida como micro-CT, para examinar la anatomía interna sin dañar ni destruir la muestra.

Stephanie Smith, gerente del laboratorio de tomografía computarizada del Museo Field, explicó que esta técnica fue determinante porque «como la tomografía no es destructiva, resulta especialmente valiosa para los especímenes tipo».

El análisis confirmó que el ejemplar era una hembra y reveló que portaba 13 huevos en sus ovarios, un dato que aportó información inicial sobre la biología reproductiva de la especie.

¿Por qué han tardado once años en publicar el hallazgo del nuevo pulpo?

El intervalo entre el avistamiento (2015) y la publicación formal (2026) es parte de un proceso habitual en taxonomía, ya que describir una especie nueva exige comparar el espécimen con todas las especies conocidas del género, analizar su anatomía en detalle y redactar una descripción que cumpla con los estándares científicos internacionales.

El uso de la micro-CT resultó fundamental para ese proceso, al permitir obtener datos anatómicos precisos sin comprometer el único ejemplar disponible.

Alexander Ziegler, investigador de la Universidad de Bonn, y Salome Buglass, científica marina de la Universidad de California en Los Ángeles y exinvestigadora de la Fundación Charles Darwin, participaron como coautores del estudio junto a Voight y Smith.

El hallazgo suma una especie al registro de la fauna de aguas profundas del archipiélago de Galápagos, cuyas profundidades siguen sin cartografiar en gran parte.

«Descubrimientos como estos nos recuerdan cuánto del océano profundo de Galápagos permanece inexplorado. Cada nueva especie nos ayuda a comprender mejor estos ecosistemas ocultos y por qué es importante protegerlos», añadió Buglass.