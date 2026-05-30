La cara y los gestos del Rey al ver que la bandera se caía durante la izada

El Rey Felipe VI ha protagonizado uno de los momentos más comentados del desfile por el Día de las Fuerzas Armadas celebrado este sábado en Vigo después de que la bandera de España se desprendiera del mástil durante el acto de izado. El incidente, ocurrido mientras sonaba el himno nacional, provocó sorpresa entre los asistentes y obligó a alterar el protocolo previsto para el inicio del desfile.

La ceremonia arrancó con el tradicional homenaje a la bandera. Tres guardias reales, en representación del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, junto a un guardia civil, trasladaron la enseña nacional hasta el mástil desde el que iba a ser izada por unidades del Arsenal de Ferrol.

Sin embargo, cuando se estaba llevando a cabo el procedimiento, un fallo en el sistema de sujeción provocó que la bandera se desprendiera de la cuerda y cayera al suelo ante la mirada de las autoridades presentes. Los militares reaccionaron de inmediato y recogieron la enseña, pero el acto no pudo completarse tal y como estaba previsto.

Las imágenes captadas durante el desfile muestran al Rey Felipe VI realizando un gesto de evidente sorpresa al comprobar lo ocurrido. El incidente generó algunos instantes de desconcierto entre los mandos presentes en la tribuna y entre los participantes en la ceremonia.

Fue entonces cuando el monarca tomó una iniciativa poco habitual. Durante la presentación de honores, Felipe VI se dirigió desde la tribuna al militar que portaba la bandera y le indicó que permaneciera en su posición para que la enseña nacional pudiera seguir presidiendo el desfile pese a que no había podido ser izada.