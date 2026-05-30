La confesión de Aitana en su concierto en Albacete sobre la gastronomía manchega: «No podían estar más buenos»

Aitana regresó este viernes a Albacete para demostrar por qué sigue siendo una de las grandes ‘superestrellas’ del pop español. Lo hizo a lo grande, ante un Estadio Municipal José Copete completamente lleno.

La cantante llevaba años sin actuar en la capital albaceteña y su regreso no defraudó. Miles de personas abarrotaron el recinto en una cita que trascendió incluso las paredes del estadio. El cartel de ‘sold out’, habitual en prácticamente todas las ciudades por las que está pasando el tour ‘Cuarto Azul’, dejó a numerosos seguidores sin entrada, muchos de los cuales siguieron el concierto desde los alrededores del José Copete para no perderse una noche que llevaba meses marcada en rojo en el calendario.

La artista apareció sobre el escenario desde la ya icónica cama de su ‘Cuarto Azul’, punto de partida de un espectáculo de dos horas en el que repasó los temas de su último trabajo discográfico sin olvidar algunos de los éxitos que han marcado su trayectoria. Canciones como 6 de febrero, Vas a quedarte, Formentera, Mon amour o Las babys fueron coreadas por un público entregado desde el primer minuto hasta el cierre con La chica perfecta y Superestrella.

Una manchega para Aitana

Más allá del espectáculo musical, hubo varios gestos que conectaron directamente con el público manchego. Desde las primeras filas llegaron numerosos detalles que no pasaron desapercibidos para la cantante. Entre ellos, una bandera de Albacete que Aitana recogió y mostró orgullosa.

Pero el momento más celebrado de la noche llegó cuando pidió que le acercaran varias pancartas que habían llamado su atención desde la pista. Entre ellas destacaba una original figura de cartón con una imagen de la propia cantante con el traje regional típico manchego.

La confesión sobre los miguelitos de La Roda

Aitana confesó ante miles de personas que le encantan los miguelitos de La Roda, uno de los productos gastronómicos más reconocibles de la provincia de Albacete.

La ocurrencia provocó risas, aplausos y una inmediata complicidad con el público, que celebró el guiño de la cantante a una de las señas de identidad más queridas de la tierra.

Si algo quedó claro en su regreso a Albacete es que, además de llenar estadios y encadenar éxitos, Aitana supo encontrar un hueco para acercarse a la identidad de la provincia. Y lo hizo de la forma más natural posible: entre una manchega improvisada, una bandera albaceteña y una declaración de amor a los miguelitos de La Roda.