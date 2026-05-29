Castilla-La Mancha se prepara para la apertura inminente del parque acuático hinchable más grande del mundo: 17.000 m2; toboganes y piscinas para todos los gustos

El calor ya empieza a notarse y, como suele pasar todos los años, son muchos los que comienzan a pensar en planes que tengan que ver con la playa, la piscina y en definitiva, pasar cuanto más tiempo posible dentro del agua. Sin embargo para este verano en Castilla-La Mancha hay uno que está llamando especialmente la atención, sobre todo porque no es el típico parque acuático de siempre. Está en Toledo y, según sus responsables, es el parque acuático hinchable más grande de España.

Se llama Agua Park Toledo y la idea nada más verlo queda clara. Se puede pasar el día entero allí sin aburrirse. No es sólo entrar, tirarte por un par de toboganes y marcharte sino que hay espacio de sobra, más de 17.000 metros cuadrados, y un montón de zonas diferentes para ir cambiando de plan según te apetezca. La apertura de la nueva temporada está prevista para finales de junio, justo al empezar el verano y todo apunta a que un año más va a ser uno de esos sitios que se llenan rápido, sobre todo los fines de semana, con gente que viene tanto de Toledo como de Madrid o Talavera.

Castilla-La Mancha se prepara para la apertura del parque acuático hinchable más grande

Lo primero que sorprende es el tamaño ya que no se trata de un parque acuático pequeño ni mucho menos. Los 17.000 metros cuadrados dan para bastante y eso se nota como decimos, en cuanto entras, porque no tienes la sensación de estar todo el rato en el mismo sitio. Hay toboganes grandes, zonas de agua más tranquilas y espacios para tumbarse un rato sin hacer nada, que también se agradece, ya que no todo el mundo va a lo mismo sino que hay quien quiere moverse todo el rato y quien prefiere ir más a su ritmo.

También han cuidado bastante la parte de descanso, con tumbonas y una zona con arena que intenta recrear un ambiente de playa. Además hay un espacio reservado para otras actividades más allá del agua, como por ejemplo mesas para jugar a ping-pong.

Dormir allí también es una opción

Aquí viene una de las novedades de este año, que es lo que más está llamando la atención ya que no sólo puedes ir de día. Han montado bungalows de madera dentro del propio parque para quien quiera quedarse a dormir. No es lo habitual en este tipo de sitios, así que añade un punto diferente, sobre todo si vas en grupo y como los responsables promocionan, las reservas se pueden hacer a través de Booking.

Además, también tienen un formato tipo campamento. Puedes dormir en tiendas de campaña y participar en actividades organizadas, juegos al aire libre y cosas de ese estilo. Está pensado para todas las edades, no sólo para niños, aunque obviamente a los más pequeños les atrae mucho más este plan. Además hay monitores, que son los que organizan y controlan un poco el funcionamiento, algo importante en un espacio tan grande y con tanta actividad.

Cuándo abre y a qué hora puedes ir

La apertura está prevista para el 26 de junio de 2026, justo cuando ya empieza a apretar el calor de verdad. Y en cuanto al horario es de 12:00 a 20:00 todos los días. Es decir, tienes toda la tarde para aprovechar el parque sin tener que madrugar demasiado. Y si no quieres pasar tantas horas, también hay una entrada de tarde, de 16:00 a 19:30, que sale más barata y puede ser una buena opción si solo buscas refrescarte un rato.

Precios para entrar en el Agua Park Toledo

Los precios están en la línea de otros planes de verano con una entrada general que cuesta unos 18 euros entre semana y sube a unos 21 euros el fin de semana. Luego hay descuentos para niños (hasta 1,40 metros), mayores de 65, personas con discapacidad y grupos grandes. Y los niños que no superan el metro de altura entran gratis, algo que suele ser bastante útil para familias. Luego está la entrada de media jornada, la de tarde, que ronda los 12 euros.

Dónde está y cómo llegar

El parque está en El Casar de Escalona, en Toledo, bastante bien ubicado si vienes en coche. Está junto a la salida 88 de la A-5, así que no tiene mucha pérdida. Desde Toledo o Talavera se tarda unos 30 minutos, más o menos. Y desde Madrid también es un plan que se puede asumir sin mucho problema, lo que explica que esté generando tanto interés.

Eso sí, en cuanto empiece el verano y sobre todo los fines de semana, es fácil que haya bastante movimiento en la zona, de modo que conviene tenerlo en cuenta para no encontrarte con tráfico a última hora.