El 4 de junio será festivo en estos municipios y el BOE ya lo ha hecho oficial: 35 ciudades de Andalucía

35 ciudades de Andalucía disfrutarán de un 4 de junio festivo, el BOE ya lo ha hecho oficial. De tal forma que tocará estar pendientes de este calendario que nos guarda más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que quizás vamos a sumergirnos de lleno, en una serie de peculiaridades que llegan a toda velocidad y que deben acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Esta fiesta que llega en el mejor momento posible, justo en un inicio del mes más especial del año.

Andalucía se prepara para unos días en los que las celebraciones lo inundarán todo y pueden acabar siendo la antesala de algo más. En estos días en los que cada detalle cuenta, es hora de saber qué podemos hacer un fin de semana un poco más largo de lo habitual. Pero cuidado, no todo el mundo dispondrá del tiempo necesario que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Este festivo llega a las puertas de un fin de semana un poco más largo de la habitual para los afortunados que viven en estos municipios.

El BOE lo ha hecho oficial

Lo ha hecho oficial el BOE, estamos ante una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Cuando descubrimos que tenemos por delante unos festivos que llegan en mes de junio para el que necesitamos ese tiempo de estabilidad.

Parece que el calor ha llegado antes y de ahí la necesidad de empezar a prepararnos para un verano que puede convertirse en un problema para muchos. En especial en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Es un festivo que no todo el mundo podrá disfrutar. El hecho de que llegue en este momento del año es una ventaja que deberemos tener en consideración y que quizás hasta ahora no sabíamos. Por lo que, quizás hasta el momento no estaríamos pendientes de un calendario que trae buenas noticias para una parte de Andalucía.

Será una buena cantidad de andaluces los que podrán disfrutar de un día menos de trabajo en estos días que están por llegar. Estaremos a merced de un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

35 ciudades de Andalucía tendrán festivo este 4 de junio

Este próximo 4 de junio podremos enfrentarnos a un cambio de tendencia que puede ser clave y que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Las ciudades de Andalucía pueden empezar a prepararse para alargar el fin de semana en unos puntos que el BOJA ya ha puesto en el mapa.

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado el Real Decreto por el que se establece el calendario de fiestas laborales en Andalucía para 2026.

El Decreto 101/2025, de 14 de mayo, determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026.

El nuevo calendario laboral fija doce festivos de ámbito nacional y autonómico con carácter retribuido y no recuperable, a los que hay que añadir los dos festivos locales que propone cada municipio.

Así, la Junta de Andalucía ha establecido tres días festivos con carácter autonómico, el 6 de enero, Epifanía del Señor, y el 2 de abril, Jueves Santo, coincidiendo con festivos nacionales, además del 28 de febrero, Día de Andalucía.

A los anteriores se suman nueve festivos nacionales, de modo que el calendario de fiestas laborales queda de la siguiente manera:

1 de enero (jueves), Año Nuevo

6 de enero (martes), Epifanía del Señor

28 de febrero (sábado), Día de Andalucía

2 de abril, Jueves Santo

3 de abril, Viernes Santo

1 de mayo (viernes), Fiesta del Trabajo

15 de agosto (sábado), Asunción de la Virgen

12 de octubre (lunes), Fiesta Nacional de España

2 de noviembre (lunes), Todos los Santos

7 de diciembre (lunes), Día de la Constitución Española

8 de diciembre (martes), Día de la Inmaculada Concepción

25 de diciembre (viernes), Natividad del Señor

En relación con las fiestas correspondientes a los días 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos y 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, por coincidir ambas en domingo se trasladan al lunes siguiente, es decir, a los días 2 de noviembre y 7 de diciembre, respectivamente.

Respecto a los dos festivos locales para 2026 en Sevilla ciudad, serán:

el 22 de abril, miércoles de Feria

el 4 de junio, jueves del Corpus Christi.

De esta manera tendremos presente estas fechas que pueden ayudarnos a obtener una mejor planificación de estos días de descanso que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.