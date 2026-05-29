Cruce de recados entre laSexta y TVE: Helena Resano lanza una pulla a La 1 por «hiperventilar» con la corrupción del PSOE y Cintora rabia

La cobertura de TVE sobre los casos de corrupción que atañen al PSOE ha provocado la reacción de profesionales de la información de otras cadenas, como Helena Resano, que ha enviado un recado a La 1 tras expresar su compromiso con los espectadores de laSexta Noticias. Además, el mensaje de la periodista ha llegado a sus destinatarios: Jesús Cintora se ha dado por aludido al vuelo, y ha contestado a la presentadora de Atresmedia.

Helena Resano ha aprovechado la información a la que se estaba refiriendo en pantalla, la entrada de la Guardia Civil a la sede del PSOE en Madrid, para recordar que en los espacios informativos de laSexta cuentan «los casos de corrupción independientemente de si afectan al PSOE o al PP». Así, ha comparado lo que ha ocurrido en Ferraz con lo que pasó hace 13 años en Génova, y ha criticado que «Sánchez ahora y Rajoy entonces se perdieron en el debate vacío de si era un requerimiento o un registro».

«Por encima de posicionamientos, nuestro pacto es con ustedes [los espectadores] y con la verdad. Y lo vamos a hacer desde la información, desde los datos, lejos de hiperventilar como pueden hacer otros, lejos de cerrar los ojos ante lo que está pasando, lejos de defender lo indefendible», ha pronunciado la periodista, deslizando una indirecta a la televisión pública. «Tenemos un compromiso con ustedes y nosotros sí lo vamos a cumplir», ha sentenciado.

El mensaje de laSexta llega a TVE

Jesús Cintora se ha sentido interpelado, a juzgar por su reacción. El presentador de Malas Lenguas sacó pecho por la pluralidad de su programa, por haber abordado la declaración de Jorge Fernández Díaz en el juicio de la Kitchen y mencionar algunos de los problemas a los que se enfrenta el PSOE.

«Aquí estamos hablando de la Kitchen, no sé si en todos los medios es igual. Ahí lo dejamos, no queremos dar lecciones de nada. Nosotros no vamos dando carnets de decencia y de periodismo», dijo Cintora, subrayando este tema por encima de los que afectan a los socialistas.

El presentador de Malas Lenguas insistió: «Sería cuestión de analizar si todos los medios que ayer se hicieron eco, y con razón, de que la Guardia Civil estaba en la sede del PSOE, se están haciendo eco igual en la misma medida de que un exministro de Interior ha declarado por el juicio de la Kitchen, por una operación de presunta utilización de la Policía para ocultar pruebas de la corrupción».

Jesús Cintora ha sido señalado en numerosas ocasiones por el Consejo de Informativos de RTVE, por estar al frente de uno de los programas de marcado «tono gubernamental» que resta «credibilidad» a la televisión pública.