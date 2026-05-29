Las lecturas que la Reina Letizia se ha llevado a Zarzuela tras inaugurar la Feria del Libro de Madrid

Como marca la tradición, bajo el sol abrasador que ya se deja sentir en la capital, la Reina Letizia ha vuelto a ser la encargada, un año más, de inaugurar la Feria del Libro de Madrid. Este 2026 se celebra la 85ª edición de este evento, que ya es considerado como la mayor cita literaria de todo el país, la cual, desde el 29 de mayo y hasta el próximo 15 de junio, convertirá el parque de El Retiro en el epicentro de la cultura. Más de 300 casetas y una larga lista de autores se darán cita en sus paseos para presentar novedades, encontrarse con los lectores y firmar ejemplares.

Fiel a su compromiso y a su puntualidad, la esposa del Rey Felipe VI ha llegado a las 11:00 horas al enclave citado, tal y como estaba previsto, donde ha sido recibida por Ernest Urtasun Domènech, Ministro de Cultura; Mónica Bonel, Ministra de Cultura; José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid; Susana Sumelzo, Secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el español en el Mundo; Francisco Martín Aguirre, Delegado del Gobierno en Madrid; Luis Miguel Tigeras, presidente de la Feria del Libro de Madrid; y Eva Orúe, directora de la Feria del Libro de Madrid.

Minutos más tarde, doña Letizia ha comenzado su recorrido por la feria, donde ha conversado animadamente con libreros y escritores, se ha interesado por algunas de las novedades más destacadas de esta edición y, como ya es habitual, ha dejado más que patente su faceta de lectora empedernida. De hecho, no ha querido regresar a casa con las manos vacías, seleccionando varios títulos que, desde ya, formarán parte de la biblioteca del Palacio de la Zarzuela. Un gesto que vuelve a confirmar el compromiso intacto que mantiene la Reina con la lectura y la cultura.

COOL ha sido uno de los tantos medios que ha estado presente en esta inauguración y, tras terminar el acto, ha podido hablar con algunos de los libreros que han tenido el placer de vender algunas de sus obras a la Reina. El rincón literario Vino a por letras ha confirmado a este medio que doña Letizia ha elegido de su catálogo Marcelino, de Bibiana Collado Cabrera. Por su parte, la caseta de Edición Nórdica nos ha confirmado que ha escogido Hambre de Knut Hamsun y Noches blancas, de Fiodor Dostoeivski. Además, de Ediciones de la Torre ha seleccionado 40 miradas sobre el libro y su futuro de José Manuel Delgado y Manuel Suárez, Antología poética del paisaje de España de Cayo González y Manuel Suárez y El sueño de Laura Blasco de Francisco García Novell.

En la librería Girasol, la Reina Letizia también ha hecho parada, pero, en este caso, no ha escogido ningún libro y se ha dedicado a interesarse por el modus operandi de los negocios literarios pequeños. «Ella también quería darle importancia a otro tipo de negocios donde no llegan tantos autores. […] Se ha interesado mucho en que las librerías creen comunidad y sean espacios de encuentro. Yo le he dicho que es casi más un trabajo terapéutico», contaba Laura Rodríguez Sayd, la dueña de esta librería, a COOL.