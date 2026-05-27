La Reina Letizia conquista Toledo con un elegante vestido rojo de inspiración japonesa

Este miércoles, 27 de mayo, el Rey Felipe y la Reina Letizia han presidido la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024. Se trata de un acto que ha tenido lugar en el Teatro de Rojas (Toledo), enclave hasta donde se han desplazado 38 personalidades relevantes del panorama creativo español que han sido distinguidas por el Ministerio de Cultura, como José Mercé, Camela, Maribel Verdú, Carmen Machi, Eduard Fernández, Sandra Gamarra o Elvira Lindo, entre otros. Todos ellas han recibido de la mano de Sus Majestades esta importante condecoración por su trabajo y, aunque sin duda, la jornada ha girado en torno a ellos, lo cierto es que la Reina también ha acaparado buena parte de la atención de los presentes. Y como no podía ser de otra manera, ha sido por el elegante estilismo que ha escogido para la ocasión.

La esposa del monarca ha reafirmado su fetiche por el color rojo y ha estrenado un vestido midi que ha vuelto a situarla como toda una referente en el mundo de la moda. La pieza es simple, sin ningún tipo de adorno visible ni costuras llamativas. Cuenta con un escote cruzado en ‘V’, mangas cortas, un cuello subido y un original fajín con un lazo que resaltaba la cuidada figura de doña Letizia y transmitía cierto aire japonés, ya que forma un patrón muy similar al de los kimonos.

Sybilla ha sido la diseñadora encargada de confeccionar este vestido y es una de las más aplaudidas de la moda española. Es por ello por lo que, con esta vestimenta, la royal ha vuelto a demostrar su compromiso con las firmas de nuestro país. Además, cabe destacar que, aunque es la primera vez que lo luce, se trata de un vestido que forma parte de una colección pasada, concretamente de la de otoño-invierno del año 2024.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sybilla (@sybillaofficial)

En su caso, la Reina Letizia ha preferido lucirlo sin accesorios excesivos. De hecho, no ha llevado ningún bolso visible y ha optado por una joyería mínima, formada por unos pendientes de diamantes, rubíes y oro blanco de la colección I am Red de la firma Gold & Roses. En cuanto al calzado, ha rescatado unos zapatos de salón en tono nude de la marca Magrit.

La agenda semanal de la Reina Letizia

Después de este acto, la Reina Letizia retomará sus compromisos profesionales el próximo viernes, 29 de mayo, fecha en la que inaugurará, como marca la tradición, la Feria del Libro de Madrid. Se trata de una de las principales citas culturales de España y uno de los encuentros literarios más relevantes del ámbito iberoamericano. Entre los participantes de esta edición figuran autores y creadores como Jonathan Coe, David Safier, Maitena, Liniers, Kevin Johansen, Eva Hache, Joaquín Reyes, Rodrigo Cortés, Camila Sosa Villada o Bob Pop, entre otros. ​