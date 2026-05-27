Ana Obregón ha sacado la artillería pesada para pronunciarse sobre uno de los mayores escándalos en la política española: la polémica que salpica a José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente del Gobierno ha sido noticia en los últimos días tras ser imputado por la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra y unos presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal. A ello se suma que, en las últimas horas, la Guardia Civil ha encontrado en su despacho de Ferraz —ubicado enfrente de la sede del PSOE— unas joyas de alto valor que escondía una caja fuerte. Pese a ello, su partido y el dirigente del mismo, Pedro Sánchez, siguen apoyándole.

Desde Roma, Pedro Sánchez ha comparecido en una intervención en directo y urgente tras la entrada de la UCO en la sede de su partido en Madrid. Fiel a su estilo, el presidente del Gobierno se ha mostrado tranquilo pese al escándalo. Además, no ha dudado en reiterar su apoyo a Zapatero: «He tenido la ocasión de poder leer el auto, de conocer y leer a través de los medios el extenso sumario y, sinceramente, lo dije en las Cortes y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí: total colaboración, respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivos para cambiar esa posición».

Desde el partido, la postura es la defensa de la presunción de inocencia, una máxima que no siempre ha sido respetada para todos los españoles, como ocurrió con Julio Iglesias hace unos meses. Por ello, Ana Obregón ha dado un paso al frente para, no solo criticar la corrupción del Gobierno de España, defender a su íntimo amigo.

Ana Obregón, tajante con Zapatero, sale en defensa de Julio Iglesias

Cuando hace unos meses Julio Iglesias estuvo en el ojo mediático, numerosos rostros conocidos salieron en su defensa. Sabido es que muchas personas eran las interesadas en desacreditar al artista, que a lo largo de su carrera ha cosechado numerosos éxitos y ha sacado canciones que, a día de hoy, siguen sumando reproducciones. Entre ellos, algunos miembros del PSOE, como Yolanda Díaz.

Ahora que Zapatero se encuentra en el centro de la diana por el caso de Plus Ultra, sus compañeros de partido sí que defienden su presunción de inocencia que, al parecer, para muchos políticos no es igual para todos los españoles.

Una postura con la que Ana Obregón se ha mostrado muy crítica. La actriz ha compartido en sus historias temporales una reflexión sobre lo ocurrido en Ferraz: «Echaron a la hoguera a Julio Iglesias por algo que se habían inventado y ahora reclaman desesperadamente presunción de inocencia para Zapatero después de un auto judicial demoledor y bien documentado. Te tienes que reír». Unas palabras que la colaboradora ha ampliado: «Pero más que ganas de reír, me dan ganas de llorar. ¿Hacia dónde va España? ¿Alguien lo sabe?».