Ya ha entrado en vigor y el BOE hace oficial la norma: las aceitunas y los pepinillos no volverán a ser como siempre en España

Empieza a notarse ya en algunos supermercados, aunque muchos todavía no son conscientes del cambio. Las aceitunas que acompañan al aperitivo de toda la vida, los pepinillos que aparecen en cualquier ensaladilla o las cebollitas en vinagre que no faltan en muchas mesas están viviendo una transformación silenciosa que va mucho más allá de lo estético.

Desde este 2026, una nueva normativa ha entrado plenamente en vigor tras su periodo de adaptación y cambia las reglas del juego para todo el sector de los encurtidos. Lo que antes parecía un producto sencillo, casi inmutable, ahora pasa a estar mucho más controlado, con exigencias que afectan directamente a su calidad, su composición y hasta su sabor. El objetivo no es menor ya que trata de actualizar unas normas que llevaban décadas sin tocarse y adaptarlas a lo que hoy exige el consumidor, más transparencia, menos sal y una calidad más homogénea. El resultado, según apuntan desde el sector, no sólo se notará en la etiqueta, sino también en lo que llega al plato.

Las aceitunas y los pepinillos no volverán a ser como siempre

El cambio parte del Real Decreto 142/2024, que sustituye a reglamentos que estaban en vigor desde los años 80. Durante todo este tiempo, el sector ha evolucionado, pero la legislación no lo había hecho al mismo ritmo, lo que generaba vacíos y cierta confusión en aspectos clave como la clasificación o el etiquetado.

Ahora, con la entrada definitiva de esta norma en 2026, se fijan criterios mucho más estrictos y detallados. Ya no vale todo ni cualquier denominación sirve para vender un producto. Cada categoría, cada proceso y cada ingrediente deben ajustarse a lo que realmente se indica en el envase. Esto afecta directamente a productos muy presentes en el día a día, desde aceitunas rellenas hasta variantes de encurtidos, pasando por pepinillos, altramuces o mezclas en vinagre.

Así cambia la clasificación

Uno de los puntos donde más se va a notar el cambio es en la clasificación comercial. Hasta ahora, términos como «Extra» o «Primera» no siempre respondían a criterios claros para el consumidor. Con la nueva normativa, la categoría «Extra» queda reservada exclusivamente a frutos prácticamente perfectos, con color uniforme y sin defectos visibles. Es decir, lo que se vende como lo mejor, tendrá que serlo de verdad.

La categoría «Primera» o «Selecta» permitirá pequeñas imperfecciones, mientras que la “Segunda” aceptará defectos leves siempre que no afecten a la conservación del producto. Esto, en la práctica, supone un filtro mucho más exigente en la selección.

Además, se regulan denominaciones tradicionales como «aliñadas», «machacadas» o «sajadas». A partir de ahora, no bastará con usar esos nombres como reclamo comercial sino que el proceso de elaboración deberá coincidir con lo que indica la etiqueta.

Menos sal y más sabor natural

Si hay algo que va a percibir el consumidor casi de inmediato es el sabor. La nueva normativa introduce límites máximos de sal, una medida que busca reducir el consumo de sodio en productos conservados en salmuera o vinagre.

Esto implica que muchas aceitunas y encurtidos dejarán de tener ese punto tan intenso de sal para dar más protagonismo al sabor original del producto. Puede que al principio resulte llamativo para quienes están acostumbrados al gusto de siempre, pero la intención es clara: mejorar el perfil nutricional. En paralelo, también se refuerzan los controles sobre acidez y pH, lo que limita el uso excesivo de conservantes artificiales y favorece procesos de fermentación más naturales.

Etiquetas más claras (y más exigentes)

Otro de los grandes cambios está en el etiquetado. A partir de ahora, la información que aparece en los envases deberá ser mucho más precisa. Las empresas tendrán que indicar de forma clara el peso neto escurrido, un dato clave que hasta ahora podía generar dudas. También deberán especificar el origen del relleno en el caso de las aceitunas, es decir, si procede de ingredientes naturales o de pastas elaboradas industrialmente. Este nivel de detalle busca evitar confusiones y dar al consumidor herramientas reales para comparar productos más allá del precio o la marca.

Más control sobre los rellenos y lo visual

El mercado llevaba años innovando con nuevos sabores, pero ahora esa innovación también queda regulada. Hasta hace poco, lo habitual era encontrar aceitunas rellenas de anchoa o pimiento, pero la normativa reconoce oficialmente nuevas variedades con quesos, frutos secos o incluso frutas. Eso sí, no todo vale. Las empresas deberán garantizar que el porcentaje de relleno sea uniforme en todo el lote, evitando diferencias entre unas unidades y otras.

Este control también se extiende a la textura. Se introducen pruebas específicas de firmeza para evitar productos blandos o con pérdida de consistencia. En otras palabras, un pepinillo sin ese crujido característico o una aceituna demasiado blanda no podrán clasificarse en las categorías superiores.

Por último, la norma también endurece los criterios visuales. Se controlarán de forma más estricta defectos como manchas solares, daños por insectos o alteraciones en la piel del fruto. Además, la trazabilidad cobra un papel central. Los fabricantes deberán proporcionar información precisa sobre el origen de la materia prima y los líquidos de cobertura utilizados, garantizando que respetan las propiedades del producto. Esto supone un paso importante hacia una mayor transparencia en toda la cadena, desde el cultivo hasta el envasado.