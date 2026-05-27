La factura de la luz en España podría encarecerse hasta un 30% este verano debido a la crisis del gas y la elevada dependencia energética europea. Aunque el acuerdo entre Estados Unidos e Irán alivie parcialmente la tensión en Oriente Medio, los expertos advierten de que el suministro llegará tarde y no evitará precios récord.

Según ha explicado el director general de Tempos Energía, Antonio Aceituno, la factura de este periodo se situará previsiblemente entre los 82 y 86 euros el megavatio hora (MWh).

«A pesar del levantamiento gradual del bloqueo naval, el acuerdo de paz no resulta ser un acuerdo de suministro», ya que «los barcos no llegarán a Europa antes de agosto», ha pronosticado.

Además, ha señalado que los almacenamientos de gas en Europa llevan semanas al 37%, con inyecciones un 26% por debajo de la media histórica y, con la firma de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, la escasez no desaparece».

Ante este panorama, el mercado del gas apuntaría a una estabilización entre los 42 y los 46 euros, el nivel más alto desde la crisis del gas ruso, y la electricidad del tercer trimestre se mantendría en los 82 y los 86 euros el MWh.

Qué pasaría si no hay acuerdo

En el caso de que la firma del acuerdo sea exitosa, se abriría otro escenario en otoño. Debido a que los primeros metaneros cataríes llegarían a Europa en agosto, «el gas en el cuarto trimestre se acercaría hasta la banda de los 38 y 42 euros, volviendo a niveles cercanos a los de antes de la guerra». »

Estos precios acompañarían también a la electricidad cayendo hasta la banda de los 78 y 85 euros», ha subrayado Aceituno.

Asimismo, cabe la posibilidad de que el pacto no llegue a producirse. En ese caso, el experto ha recordado que «el verano se dispararía y el precio del Power superaría los 90 euros, un 35 por ciento más caro que el verano pasado».

Para Aceituno, la ‘zona de emergencia’ en este escenario se vería en otoño, presentándose «como el más caro de la historia, y el primero en cotizar en los 100 euros el megavatio la hora, a excepción de 2021 y 2022».

El experto también ha recordado que la negociación de Irán sobre Ormuz busca controlarlo «de forma permanente» y, si lo logra, «ese riesgo se convierte en un coste fijo para siempre». Todo ello muestra en los futuros una curva a dos velocidades.

«Mientras el gas europeo ha cedido más de un 20 por ciento desde su pico en marzo de 2026, los contratos de verano y de invierno más próximos han marcado nuevos máximos históricos esta semana», ha indicado Aceituno.

España evidencia su dependencia

Con respecto al comportamiento del pool eléctrico en el mes de mayo, Aceituno ha destacado que este mes «tiene dos caras en nada parecidas». España sigue dependiendo del gas y el carbón durante la noche, evidenciando las limitaciones actuales del sistema renovable.

En este sentido, durante el día la electricidad sale casi gratis, algo que no sucede durante la noche. «El agua solo cubre el 21 por ciento de la demanda, el viento solo cubre el 13 por ciento. Es entonces cuando vuelve el gas y el carbón para instalarse en la noche, y hace que la noche se aleje cada vez más de tener una energía renovable barata», ha apuntado.