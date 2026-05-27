Telefónica genera un impacto socioeconómico que aportó 45.400 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) de tres de sus principales mercados, entre los que se incluyen 22.000 millones en España, lo que supone un 1,31% del PIB, según ha informado este miércoles.

En concreto, junto a la aportación española, Telefónica contribuye con más de 15.000 millones en Brasil (0,78% del PIB) y unos 8.000 millones en Alemania (0,18%), con lo que la aportación total equivale al 0,56% en las tres economías.

Esto procede de un impacto socioeconómico positivo de unos 78.000 millones de euros en 2025 en estos tres mercados, con 38.000 millones en España, 24.000 millones en Brasil y 16.000 millones en Alemania, de acuerdo con su informe Contribución socioeconómica de Telefónica 2025.

Además, la empresa destaca en un comunicado que la actividad del grupo genera un «efecto tractor» en la economía de los países en los que opera, traducido en que por cada euro de margen operativo bruto se producen 5,1 euros de contribución al PIB.

Gestión del talento en Telefónica

A esto se suma un impacto en la gestión de talento de cerca de 14.000 millones de euros y su contribución a la generación de 652.010 empleos (directos, indirectos e inducidos) como resultado de su actividad y los gastos realizados fomentando el empleo local mediante compras e inversiones en los diferentes sectores y empresas nacionales.

En concreto, el impacto de Telefónica representa el 0,38% del total de las personas ocupadas en los tres países de referencia, incluido un porcentaje del 0,83% en España.

Asimismo, la multinacional española genera un impacto de unos 17.000 millones de euros en inclusión digital, que engloba iniciativas como el despliegue de infraestructuras en zonas urbanas y rurales, el desarrollo de soluciones accesibles, el impulso de los servicios digitales y la formación en competencias digitales, con un foco especial en colectivos vulnerables, señala.

Finalmente, en el ámbito medioambiental Telefónica tiene el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas en 2040 y genera un impacto de unos 400 millones de euros.

«Trabajamos para convertirnos en la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales al maximizar nuestro impacto positivo en la sociedad y al contribuir al desarrollo económico de los países en los que operamos, acelerando la transición hacia un modelo más resiliente», declara la directora global de Sostenibilidad de Telefónica, Maya Ormazabal, quien resalta que «la digitalización responsable es una palanca fundamental para impulsar un crecimiento económico sostenible e inclusivo».