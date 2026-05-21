Telefónica vende su sede histórica de Gran Vía al empresario Tomás Olivo por más de 200 millones

El empresario murciano Tomás Olivo, uno de los hombres más ricos de España, ha comprado a través de su compañía General de Galerías Comerciales el emblemático edificio de Telefónica, en la Gran Vía de Madrid. La operación, cerrada este jueves, supera los 200 millones de euros.

El inmueble, construido entre 1926 y 1929 por el arquitecto Ignacio de Cárdenas Pastor, fue el primer rascacielos de España (y considerado en su momento uno de los más altos de Europa) con sus 90 metros de altura y trece plantas. Durante décadas albergó la sede central de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), germen de la actual Telefónica. Con alrededor de 32.000 metros cuadrados, el edificio ha sido un icono de la modernidad madrileña y un hito urbano visible en el skyline de la capital.

Telefónica puso a la venta el edificio en 2025 como parte de su estrategia de desinversión inmobiliaria para reducir deuda y optimizar activos no estratégicos, bajo la presidencia de Marc Murtr y pocos meses después, la oferta de Tomás Olivo ha resultado ser la ganadora: ha comprado el emblemático edificio de Telefónica, según ha informado elnuevodigitalmurcia.es

Al ponerlo en venta, la compañía aspiraba a ganar entre 250 y 300 millones de euros, y encargó el proceso al banco de inversión Rothschild. Recibió varias ofertas no vinculantes en torno a los 250 millones, con interés de fondos como Bain Capital-Drago, Terralpa, Generali y empresarios como Rafael Serrano o la familia Ardid.

Pero las expectativas se enfriaron en los primeros meses de este año debido a las trabas urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid. El edificio mantiene una calificación de infraestructura privada y los técnicos municipales advirtieron de las dificultades para un cambio radical de uso a residencial, hotelero o terciario intensivo. Esto provocó que varios interesados rebajaran sus pujas (incluso a niveles cercanos a los 150 millones en algunos casos), complicando el cierre de la operación.

Esta venta se enmarca en la política de Telefónica de desprenderse de activos no esenciales, tras haber ingresado más de 1.000 millones de euros en los últimos años con otras operaciones inmobiliarias. El icónico edificio, que ya no es la sede operativa de la compañía (trasladada al Distrito Telefónica en Las Tablas en 2006), mantiene espacios expositivos y la Fundación Telefónica.

Futuro del edificio

Aún está por definir el uso definitivo que Tomás Olivo dará al inmueble. Es probable que el nuevo propietario deba negociar con el Ayuntamiento de Madrid para acordar un destino compatible con su protección histórica y catalogación como elemento singular.

Una operación que refuerza el perfil de Tomás Olivo

El empresario, el sexto hombre más rico de España según la última lista Forbes, es conocido como el «rey de los centros comerciales», ya que gestiona Nevada Shopping en Granada y otros proyectos en Málaga, Valencia y Madrid. Ahora se ha hecho con uno de los activos inmobiliarios más simbólicos de España.

La operación refuerza el perfil de Tomás Olivo como uno de los grandes inversores inmobiliarios españoles, con especial foco en retail y activos emblemáticos.

Olivo gestiona los siguientes centros: