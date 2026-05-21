El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha exigido al presidente de LaLiga, Javier Tebas, que prohíba de inmediato el escudo de Euskal Herria que el Athletic Club ha incluido en la parte posterior de su camiseta para el partido del sábado contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Inda ha calificado el símbolo de «atentado contra la historia, el sentido común y la legalidad» por incluir Navarra como parte del País Vasco, siendo la comunidad foral una autonomía propia e independiente. El director de OKDIARIO ha pedido también al presidente del Athletic, Jon Uriarte, que retire el escudo de su camiseta y ha recordado que el símbolo de Euskal Herria es la bandera del imperialismo vasco que abanderan Bildu y la herencia de ETA, responsable del asesinato de 856 españoles.