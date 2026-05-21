Almeida se ‘yolandiza’: exige teletrabajo a las empresas del 3 al 9 de junio por la visita del Papa

La visita del Papa León XIV entre los días 6 y 9 de junio a la ciudad de Madrid supondrá «afecciones importantes» al tráfico tanto en el entorno de la Plaza de Cibeles como Plaza de Lima desde el próximo 25 de mayo, motivo por el que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a las empresas que instauren el teletrabajo del 3 al 9 de junio.

Almeida ha detallado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de los dispositivos de seguridad, emergencias y movilidad con motivo de la visita del Papa. Arropado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, Almeida no ha obviado que se trata de un «acontecimiento histórico» de una «magnitud prácticamente sin precedentes».

Las afecciones en la ciudad no se limitarán a los cuatro días de visita del Papa sino también a los diez anteriores y a los dos posteriores. El Consistorio ofrecerá gratuidad en los autobuses de EMT Madrid y Bicimad entre el 3 y el 9 de junio mientras que autorizarán la circulación de todas las licencias de taxi los días 6 y 7, incluyendo las que podían librar esos días.

La vigilia del día 6 y la eucaristía del 7 generarán «importantes afecciones» en la ciudad, especialmente en el eje Recoletos-Castellana, entre las plazas de Cibeles y Lima. Con motivo de estas dos celebraciones, se desplegará un dispositivo de 140 agentes de movilidad. En Cibeles, las cargas y descargas nocturnas, sin ocupación de calzada, comienzan este jueves 21. El sábado, 23 de mayo, quedará ocupado de forma permanente el carril derecho del paseo de Recoletos sentido norte.

La próxima semana, el lunes 25, se procederá a la ocupación de las dársenas de autobuses nocturnos de la plaza, además de tres carriles del paseo de la Castellana para la instalación de la plataforma reservada al coro de la eucaristía. Ese mismo día comenzará el montaje del altar, aunque estos trabajos no supondrán una ocupación de calzada. Será el 4 de junio cuando se realice el corte prácticamente total del tráfico en la plaza de Cibeles.

También este jueves en la plaza de Lima se ocupará de forma permanente el carril izquierdo del paseo de la Castellana en sentido norte, desde la plaza de San Juan de la Cruz hasta Raimundo Fernández Villaverde.

El lunes 25, se ocuparán todos los carriles centrales del paseo de la Castellana en esta plaza, de forma que los vehículos podrán circular por los carriles centrales hasta la glorieta de Lima, teniéndose que desviar desde allí a los carriles laterales. El 3 de junio se procederá al corte prácticamente total del tráfico en los carriles centrales del paseo de la Castellana.

Itinerarios alternativos

A partir del día 25 de mayo y conforme a las ocupaciones de calzada necesarias se materialicen de manera gradual, el Ayuntamiento recomienda el uso del transporte público. Para aquellos ciudadanos a los que les resulte imprescindible el privado, se recomienda como vía principal para los desplazamientos la M-30, así como evitar el centro de la ciudad.

No obstante, se recomiendan como vías alternativas en la zona interior a M-30 aquellas que cuentan con mayor capacidad y no están afectadas por las ocupaciones, como pueden ser las calles de Bravo Murillo o Santa Engracia en la zona oeste; Serrano, Velázquez, Príncipe de Vergara, Francisco Silvela o Joaquín Costa en la zona este y para desplazamientos norte y sur. En desplazamientos este y oeste, viales como Costa Rica, Alberto Alcocer o Doctor Esquerdo también son vías alternativas.

Almeida ha trasladado a la prensa que se trabajará para incorporar en los navegadores más utilizados (Google y Waze) las incidencias para ofrecer los mejores itinerarios alternativos.

Las afecciones a las líneas de autobuses de EMT Madrid se focalizarán en aquellas que circulan en las proximidades de las plazas que acogerán la vigilia y la eucaristía, esto es, Cibeles y Lima. Para ello, la empresa municipal prevé un refuerzo de hasta 184 autobuses el sábado 6 y domingo 7 de junio, que suponen aproximadamente un 25% de incremento sobre la dotación prevista.

En Lima, el sábado 6 de junio, se desviarán 22 líneas (3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 40, 43, 45, 51, 61, 68, 69, 73, 120, 126, 147, 150) y se suprimirán otras durante la vigilia (149 y S10). El servicio especial S10 entre Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios se verá afectado debido a los cortes en los días previos a este acto.

El domingo 7, en la plaza de Cibeles, un total de 25 líneas verán desviado su itinerario: 001, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 34, 37, 40, 45, 46, 51, 53, 74, 146, 149, 150, Express Aeropuerto. Se suprimirá la línea 002 durante la misa y las líneas nocturnas verán modificadas sus cabeceras.

A partir de la próxima semana comenzará la instalación de aseos químicos en el entorno de las dos plazas, 2.000 en Cibeles y sus proximidades y 800 en la plaza de Lima. Serán 97 puntos en los que se colocarán hasta 1.027 contenedores de 800 litros de capacidad cada uno.

Para descongestionar la zona central de la ciudad se ha trasladado a los organizadores la disponibilidad de seis aparcamientos periféricos para el estacionamiento de autobuses, ubicados en Ifema Madrid (con una capacidad para 120-150 autobuses), Valdebebas (80-100), Ciudad universitaria (70-90), Casa de Campo (60-80), Caja Mágica (60-80) y Planetario-Méndez Álvaro (50-70).

Allí podrán quedarse los autobuses que lleguen a la ciudad de Madrid y desde donde saldrán lanzaderas de transporte público para que los peregrinos puedan llegar a las zonas más céntricas de la ciudad.

Teletrabajo

Almeida ha hecho una petición a empresas y centros de trabajo para que, dentro de lo posible, se fomente el teletrabajo en las zonas afectadas en las fechas más complicadas, así como que se permita la entrada y salida flexible de los trabajadores, fundamentalmente en todas las zonas que están especialmente afectadas por la dificultad que se va a generar.

«Solicito que por parte de las empresas y de los centros de trabajo se faciliten las condiciones de teletrabajo. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido que del 3 al 9 de junio habrá teletrabajo para los empleados del Ayuntamiento de Madrid», ha planteado desde el Palacio de Cibeles. Incluso ha pedido a la ciudadanía que «evite desplazamientos que no sean estrictamente necesarios a lo largo de todos esos días».

«Grandísimas dificultades de movilidad»

Almeida no ha ocultado las «grandísimas dificultades a la movilidad en la ciudad de Madrid a lo largo de todos esos días». «Van a ser días complicadísimos, van a ser días muy difíciles para los madrileños, van a ser días en los que la movilidad se va a ver gravemente afectada porque estamos hablando del principal eje norte-sur de la ciudad que desde el 25 de mayo va a tener afecciones parciales pero realmente importantes y que, desde el 3 y el 4 de junio va a estar completamente cortado al tráfico», ha constatado.

El alcalde está «seguro de que los madrileños responderán con el mismo compromiso con esta ciudad que han demostrado a lo largo de los últimos años dando esa imagen de una ciudad abierta y comprometida con un acontecimiento tan extraordinario como es la visita del Papa León XIV».

«Las cosas hay que decirlas claras y ser honestos con los madrileños. Todos los que vivimos en esta ciudad, con independencia de que sea dentro del perímetro de M-30 o fuera, pero también todos aquellos que entran a la ciudad de Madrid diariamente, se van a ver afectados como consecuencia de las restricciones y de las afecciones derivadas tanto de la organización, del montaje, como del desmontaje», no ha ocultado.