Marco Rubio recrimina a España por no dejar a EEUU usar sus bases: “¿Para qué estar en la OTAN?”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha vuelto a criticar el veto de España al uso de las bases militares en la guerra de Irán. En este sentido, Rubio ha cuestionado la utilidad de la OTAN para Washington.

«¿Para qué estar en la OTAN?», se ha preguntado en unas declaraciones desde el aeropuerto de Miami antes de viajar a Suecia para reunirse con sus homólogos de la Alianza Atlántica. El jefe de la diplomacia estadounidense ha afirmado que «esta es una pregunta muy justa» y ha indicado que espera abordar estas cuestiones «durante la reunión de líderes que tendrá lugar en julio en Turquía».

«La razón por la que la OTAN es buena para Estados Unidos es porque nos da bases que nos permiten proyectar poder en caso de contingencia en Oriente Próximo o cualquier otro sitio. Si tenemos países como España que se niegan a dar acceso a las bases, ¿para qué estar en la OTAN? Es una pregunta muy justa y espero abordarla en la reunión de líderes», ha añadido.

Rubio incide en que hay «muchos países» de la OTAN que están de acuerdo con Estados Unidos sobre «la cuestión de las armas nucleares en Irán». Por ello ha afeado la falta de asistencia al Ejército estadounidense en la ofensiva. «No se les pide que manden aviones, pero se niegan a cualquier cosa. Si están de acuerdo en que el régimen es una amenaza para la paz mundial, que den un paso adelante y hagan algo al respecto», ha sostenido.

Para el secretario de Estado, la postura de España «decepciona» al presidente, Donald Trump, que «lo ha dicho muy claro».