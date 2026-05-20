Horario de Las Ventas de Madrid: dónde ver en directo la corrida de toros de José María Manzanares, Ortega y Pablo Aguado por San Isidro 2026

La plaza de toros de Las Ventas se prepara para vivir mañana jueves 21 de mayo una de las corridas más esperadas, tanto por los nombres que torean por la ganadería que hará acto de presencia en el coso madrileño. Llegamos a la duodécima tarde de toros por la Feria de San Isidro de Madrid 2026 con José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado que se pondrán frente a toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, dos ganaderías de la familia Fraile, de modo que si no deseas perderte esta tarde pero no tienes entrada o no puedes acudir a las Ventas, te explicamos el horario y dónde verla en directo.

Nombres como el de José María Manzanares suele generar mucha expectación. El torero alicantino no se presenta sin embargo solo, los sevillanos Juan Ortega y Pablo Aguado, son también de los más esperados, de modo que la tarde mañana en Las Ventas promete ser una de las más gloriosas de toda la Feria de San Isidro. Y para quienes no puedan verla en vivo, tienen opción de sentarse en el sofá de casa y seguirla a través de la retransmisión que de esta corrida hará Telemadrid, que es la cadena encargada de ofrecer toda la Feria de San Isidro. ¿Pero y si vivo en otra comunidad o quiero verla por internet? Te contamos ahora qué opciones tienes.

Horario de la corridas de toros en Las Ventas

La corrida de este jueves 21 de mayo en la Plaza de Las Ventas comenzará a las 19:00 horas como es costumbre para el cartel actual de San Isidro. Será la duodécima cita de la Feria de San Isidro 2026 y se lidiarán seis toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para una terna formada por José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

La tarde reúne ingredientes que suelen generar gran expectación entre los aficionados. No sólo por los nombres del cartel, sino por el tipo de corrida anunciada si tenemos en cuenta que el perfil del ganado y el concepto de los tres toreros hace pensar en una cita especialmente orientada al toreo de corte clásico y muy artístico.

Dónde ver la corrida de José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado en directo

Las personas que no puedan acudir a Las Ventas podrán seguir el festejo en directo a través de Telemadrid, que volverá a emitir una nueva corrida del ciclo de San Isidro. La retransmisión podrá verse gratuitamente en la Comunidad de Madrid y también a través de distintas plataformas de televisión. En el caso de aquellos que la quieran seguir por internet, conviene saber que la cadena tiene su propia app y su plataforma llamada TLMad+, desde donde ver su programación en directo.

Y en el caso de aquellos que están fuera de Madrid, la señal puede seguirse mediante operadores como Movistar+ en el canal 157 o a través de Orange TV, permitiendo que aficionados de otras comunidades puedan seguir el festejo sin problemas.

Quiénes son los toreros del cartel de San Isidro

José María Manzanares llega como uno de los nombres con más experiencia y peso dentro del escalafón. Hijo del maestro del mismo nombre, inició su trayectoria profesional muy joven y debutó con picadores en Nimes en 2002. Poco después tomó la alternativa en Alicante de manos de Enrique Ponce y desde entonces ha firmado importantes triunfos en plazas de primera categoría. Su concepto destaca por la elegancia, el temple y un manejo de la espada considerado durante años como uno de los más efectivos del circuito taurino.

Juan Ortega atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. El sevillano se ha convertido en una de las figuras más admiradas por los aficionados al toreo clásico gracias a su concepto pausado y a un manejo del capote que muchos consideran una de sus grandes señas de identidad. Además, llega tras haber protagonizado recientemente uno de los momentos más destacados de esta edición al abrir la Puerta Grande de Las Ventas.

Pablo Aguado completa un cartel que muchos aficionados califican como uno de los más artísticos de la feria. El torero sevillano irrumpió con enorme fuerza tras su histórica actuación en Sevilla en 2019 y desde entonces se ha consolidado como uno de los nombres más asociados al toreo de inspiración clásica, naturalidad y pureza.

Así los toros de la corrida del 20 de mayo en Las Ventas

La corrida de mañana jueves presenta además un interés añadido por el origen del ganado. Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto pertenecen a la familia Fraile y proceden del Campo Charro salmantino, aunque mantienen líneas genéticas con características diferenciadas.

Puerto de San Lorenzo conserva sangre de Atanasio Fernández y Lisardo Sánchez, una procedencia que suele dar lugar a toros serios, con presencia y embestidas que pueden ir creciendo durante la lidia. Por su parte, La Ventana del Puerto incorpora líneas de origen Domecq y suele ofrecer un comportamiento algo más rítmico desde el inicio, de modo que ambas ganaderías pueden hacer que la de hoy sea una tarde memorable dentro de la Feria de San Isidro.